„Promi Big Brother“ gestern am 16. Oktober 2025: Wer ist raus an Tag 11?

Das Reality-TV-Format „Promi Big Brother“ wird bereits seit 2013 ausgestrahlt und basiert auf dem internationalen „Big Brother“-Format. Mehrere Promis ziehen für einen bestimmten Zeitraum in einen überwachten Rohbau, in dem sie unter ständiger Beobachtung leben. Dabei müssen sie sich in verschiedenen Challenges beweisen und sich dem Urteil ihrer Mitbewohner stellen. Wer allgemein auf wenig Sympathien stößt, wird nominiert und kann vom Fernsehpublikum per Telefon-Voting rausgewählt werden. Ziel ist es, so lange wie möglich im Container zu bleiben, um das Preisgeld von 100.000 Euro zu gewinnen.

Die Promis leben während ihres Aufenthalts in der Big-Brother-WG vollständig isoliert – ohne Handys, Internet oder sonstigen Kontakt zur Außenwelt. Kameras und Mikrofone zeichnen das Geschehen rund um die Uhr auf. Schlussendlich entscheiden die Zuschauer darüber, wer bleibt und wer gehen muss. Die Sendetermine von „Promi Big Brother“ 2025 umfassen tägliche Ausgaben auf SAT.1. Moderiert wird die Hauptshow von Marlene Lufen und Jochen Schropp. Im Anschluss besprechen Melissa Khalaj und Jochen Bendel in „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ die jüngsten Ereignisse.

An Tag 11 der aktuellen Staffel musste ein weiterer Kandidat das Haus verlassen, was die Dynamik in der Big-Brother-WG erneut verändert hat. Wer ist raus in Folge 11? Welche Promis sind noch dabei? Gibt es eine Wiederholung der letzten Folge? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos rund um die Ausgabe vom 16.10.25 finden Sie hier in diesem Artikel.

„Promi Big Brother“ gestern: Wer ist rausgeflogen am 16. Oktober 2025?

Am elften Tag von „Promi Big Brother“ 2025 wurden Laura und Erik zum Bauleiter-Duo gewählt. Während die beiden zur Nominierung ins Sprechzimmer gebeten wurden, bekamen die restlichen Kandidatinnen und Kandidaten die Anweisung, sich in Paaren aufzustellen. Jeweils eine Bewohnerin oder ein Bewohner der Paarung wurde anschließend nominiert. Nach der einen oder anderen hitzigen Diskussion standen letzten Endes Paco, Michael, Karina und Désirée auf der Nominierungsliste. Für die übrig gebliebenen Teilnehmenden ging es in die Musterwohnung, wodurch sie automatisch vor dem Exit geschützt wurden. Désirée und Karina konnten sich derweil durch genügend Anrufe sichern. Nach dem zweiten Voting stand schließlich fest: Paco musste die Show verlassen, Michael hingegen durfte bleiben.

„Promi Big Brother“ 2025: Wer ist bereits raus?

Bei „Promi Big Brother“ 2025 haben bereits mehrere prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Platz in der Wohngemeinschaft räumen müssen. Mit jeder neuen Folge lichtet sich das Kandidatenfeld weiter.

Hier ein Überblick, wer die Show bisher verlassen musste:

Doreen Dietel (raus in Folge 7)

Christina Dimitriou (raus in Folge 8)

Pinar Sevim (raus in Folge 8)

Marc Terenzi (raus in Folge 9)

Sarah-Jane Wollny (raus in Folge 10)

Paco Herb (raus in Folge 11)

Welche Kandidaten sind bei „Promi Big Brother“ 2025 weiter dabei?

Nach mehreren Auszügen kämpfen noch zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner um den Sieg. Diese Kandidatinnen und Kandidaten haben weiterhin die Chance auf das Preisgeld:

Andrej Mangold

Achim Petry

Michael Naseband

Laura Blond

Karina2you

Erik alias SatansBratan

Désirée Nick

Harald Glööckler

Jimi Blue Ochsenknecht

„Promi Big Brother“ 2025: Folge 11 von Staffel 13 als Wiederholung sehen

Sollten Sie die elfte Folge der dreizehnten Staffel von „Promi Big Brother“ verpasst haben, ist das kein Grund zur Trauer. Nach der TV-Ausstrahlung können nämlich alle Folgen bequem auf der Streaming-Plattform Joyn kostenlos abgerufen werden.

Wann läuft die nächste Folge von „Promi Big Brother“?

Wie eingangs bereits erwähnt, erfolgt die Übertragung von „Promi Big Brother“ täglich im Free-TV bei SAT.1. Demnach läuft die zwölfte Folge bereits am 17. Oktober 2025. Wie gewohnt bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer mittwochs bis sonntags ab 22.30 Uhr weitere Einblicke in die Ereignisse in der Big-Brother-WG.