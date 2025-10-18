„Promi Big Brother“ gestern am 17. Oktober 2025: Wer ist raus an Tag 12?

„Promi Big Brother“ wird bereits seit 2013 ausgestrahlt und basiert auf dem internationalen „Big Brother“-Format. Das Konzept sieht wie folgt aus: Mehrere Promis ziehen gemeinsam in einen überwachten Rohbau, in dem sie unter ständiger Beobachtung leben. Vor Ort müssen sie sich in verschiedenen Challenges beweisen und sich dem Urteil ihrer Mitbewohner stellen. Wer in der Gruppe nicht gut ankommt, wird nominiert und kann vom Fernsehpublikum per Telefon-Voting rausgewählt werden. Ziel der Kandidatinnen und Kandidaten ist es, so lange wie möglich im Container zu bleiben, um am Ende das Preisgeld von 100.000 Euro zu gewinnen.

Während ihres Aufenthalts in der Big-Brother-WG leben die Promis vollständig isoliert – ohne Handys, Internet oder sonstigen Kontakt zur Außenwelt. Kameras und Mikrofone zeichnen das Geschehen rund um die Uhr auf. Letzten Endes entscheiden die Zuschauer darüber, wer bleibt und wer die Sendung verlassen muss. Die Sendetermine von „Promi Big Brother“ 2025 umfassen tägliche Ausgaben auf SAT.1. Die Hauptshow wird von Marlene Lufen und Jochen Schropp moderiert. Im Anschluss beleuchten Melissa Khalaj und Jochen Bendel in „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ die neusten Ereignisse.

An Tag 12 der aktuellen Staffel musste ein weiterer Kandidat das Haus verlassen. Wer ist raus in Folge 12? Welche Promis befinden sich noch in der Big-Brother-WG? Gibt es eine Wiederholung der letzten Folge? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos rund um die Ausgabe vom 17.10.25 gibt es hier in diesem Artikel.

„Promi Big Brother“ gestern: Wer ist rausgeflogen am 17. Oktober 2025?

Am zwölften Tag von „Promi Big Brother“ 2025 konnten sich die Promis mit einer Kette gegenseitig vor dem Rauswurf schützen. Gemeinsam als Gruppe mussten sie zunächst eine Person aussuchen, die als erste geschützt werden sollte. Dabei fiel die Wahl auf Achim. Letzterer durfte anschließend direkt in die Musterwohnung gehen und dort aus einen weiteren Promi auswählen, der geschützt werden sollte. Dieses Prozedere wurde so lange wiederholt, bis am Ende noch zwei Personen übrig waren. Mit Désirée und Harald standen schließlich die beiden letzten verbliebenen Promis auf der Nominierungsliste. Das letzte Wort hatten wie immer die Zuschauer, und ihr Urteil fiel eindeutig aus: Désirée musste die Show verlassen, somit durfte Harald bleiben.

„Promi Big Brother“ 2025: Wer ist bereits raus?

Bei „Promi Big Brother“ 2025 haben bereits mehrere prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Koffer packen und ausziehen müssen. Mit jeder neuen Folge lichtet sich das Kandidatenfeld weiter.

Hier ein Überblick, wer die Show bisher verlassen musste:

Doreen Dietel (raus in Folge 7)

Christina Dimitriou (raus in Folge 8)

Pinar Sevim (raus in Folge 8)

Marc Terenzi (raus in Folge 9)

Sarah-Jane Wollny (raus in Folge 10)

Paco Herb (raus in Folge 11)

Désirée Nick (raus in Folge 12)

Welche Kandidaten sind bei „Promi Big Brother“ 2025 weiter dabei?

Trotz der mittlerweile vielen Auszüge kämpfen immer noch einige Bewohnerinnen und Bewohner um den Sieg. Diese Kandidatinnen und Kandidaten haben weiterhin die Chance auf das Preisgeld:

Andrej Mangold

Achim Petry

Michael Naseband

Laura Blond

Karina2you

Erik alias SatansBratan

Harald Glööckler

Jimi Blue Ochsenknecht

„Promi Big Brother“ 2025: Folge 12 von Staffel 13 als Wiederholung sehen

Sollten Sie die zwölfte Folge der 13. Staffel von „Promi Big Brother“ verpasst haben, ist dies kein Grund zur Beunruhigung. Nach der TV-Ausstrahlung können nämlich alle Folgen bequem auf der Streaming-Plattform Joyn kostenlos abgerufen werden.

Wann läuft die nächste Folge von „Promi Big Brother“?

Wie zu Beginn bereits erwähnt, erfolgt die Übertragung von „Promi Big Brother“ täglich im Free-TV bei SAT.1. Dementsprechend läuft die zwölfte Folge schon am 18. Oktober 2025. Wie üblich bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer mittwochs bis sonntags ab 22.30 Uhr weitere Einblicke in die Ereignisse in der berühmt-berüchtigten Big-Brother-WG.