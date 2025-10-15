„Promi Big Brother“ gestern am 14. Oktober 2025: Wer ist raus?

„Promi Big Brother“ ist eine deutsche Reality-TV-Show, die seit 2013 ausgestrahlt wird und auf dem internationalen „Big Brother“-Format basiert. Prominente Kandidatinnen und Kandidaten ziehen für mehrere Tage in einen überwachten Rohbau, in dem sie unter ständiger Kamera-Beobachtung leben. Sie müssen sich in verschiedenen Challenges beweisen und stellen sich dem Urteil ihrer Mitbewohner. Wer nicht gut ankommt, wird nominiert und kann vom Publikum per Telefon-Voting rausgewählt werden. Ziel ist es, möglichst lange im Container zu bleiben und das Preisgeld von 100.000 Euro zu gewinnen.

Bekannte Persönlichkeiten aus TV, Musik und Social Media leben während der Staffel vollständig isoliert – ohne Handys, Internet oder Kontakt zur Außenwelt. Kameras und Mikrofone zeichnen alles rund um die Uhr auf. Das Publikum entscheidet, wer bleibt und wer gehen muss. Die Sendetermine von „Promi Big Brother“ 2025 umfassen erneut tägliche Ausgaben auf Sat.1. Moderiert wird die Hauptshow von Marlene Lufen und Jochen Schropp. Im Anschluss besprechen Melissa Khalaj und Jochen Bendel in „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ die aktuellen Ereignisse.

Nach Tag 9 der laufenden Staffel musste ein weiterer Kandidat das Haus verlassen, was die Dynamik im Container erneut verändert hat. Wer ist raus in Folge 9? Welche Kandidaten sind noch dabei? Und gibt es eine Wiederholung der letzten Folge? In diesem Artikel werden alle Fragen beantwortet und weitere Infos rund um die Ausgabe vom 14.10.25 gibt es hier ebenfalls.

„Promi Big Brother“ gestern: Wer ist rausgeflogen am 14. Oktober 2025?

In der neunten Folge von „Promi Big Brother“ am 14. Oktober 2025 stand erneut eine Nominierung an, die den Verlauf der Staffel beeinflusste. Nachdem bisher ausschließlich Frauen die Show verlassen hatten, reagierte Big Brother auf das unausgewogene Geschlechterverhältnis und änderte die Spielregeln.

Unter dem Motto „Damenwahl“ wurden die verbliebenen Frauen Sarah-Jane Wollny, Laura Blond, Karina2you und Désirée Nick in die Musterwohnung geschickt. Dort waren sie vor der Nominierung geschützt und konnten durchatmen. Stattdessen wurde jeweils ein Mann für die Exit-Liste bestimmt. Nominiert waren schließlich Michael, Erik, Paco und Marc. Für Marc Terenzi endete die Zeit im Container, er erhielt zu wenige Zuschauerstimmen und musste gehen.

„Promi Big Brother“ 2025: Wer ist bereits raus?

Bei „Promi BB“ 2025 haben bereits mehrere Kandidatinnen und nun der erste Kandidat ihren Platz im Container räumen müssen. Mit jeder neuen Folge lichtet sich das Teilnehmerfeld weiter.

Hier ein Überblick, wer die Show bisher verlassen musste:

Doreen Dietel (raus in Folge 7)

Christina Dimitriou (raus in Folge 8)

Pinar Sevim (raus in Folge 8)

Marc Terenzi (raus in Folge 9)

Welche Kandidaten sind bei „Promi Big Brother“ 2025 weiter dabei?

Nach mehreren Auszügen kämpfen noch zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner um den Sieg. Die verbliebenen Promis leben weiterhin unter ständiger Beobachtung im Container und stellen sich täglich neuen Herausforderungen. Wer am Ende das Preisgeld von 100.000 Euro gewinnt, entscheidet das Publikum in den kommenden Tagen.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind noch dabei:

Sarah-Jane Wollny

Andrej Mangold

Achim Petry

Michael Naseband

Laura Blond

Karina2you

Paco Herb

Erik alias SatansBratan

Désirée Nick

Harald Glööckler

Jimi Blue Ochsenknecht

„Promi Big Brother“ 2025: Folge 9 von Staffel 13 als Wiederholung sehen

Die aktuelle Folge läuft je nach Wochentag täglich entweder um 20.15 Uhr oder 22.30 Uhr auf Sat.1. Wenn Sie die neunte Folge der 13. Staffel verpasst haben, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Nach der TV-Ausstrahlung können alle Folgen bequem auf der Streamingplattform Joyn kostenfrei abgerufen werden.

Wann läuft die nächste Folge von „Promi Big Brother“?

Wie eingangs erwähnt findet eine Übertragung von „Promi Big Brother“ täglich auf Sat.1 statt. Demnach beginnt die zehnte Folge bereits am 15. Oktober 2025. Wie gewohnt bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer mittwochs bis sonntags ab 22.30 Uhr weitere Einblicke in die Geschehnisse aus dem Container.