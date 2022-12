Das sind die bisherigen Gewinner von "Promi Big Brother"

Die Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" 2022 gibt es derzeit bei Sat.1 zu sehen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die bisherigen Gewinner vor.

Die 10. Staffel der Show rund um den "großen Bruder" mit der Computerstimme ist in vollem Gange. Die Sendetermine von "Promi Big Brother" 2022 sind bis zum 7. Dezember terminiert. Die Übertragung der Jubiläumsstaffel übernimmt auch in diesem Jahr wieder der Privatsender Sat.1.

Das Prinzip ist denkbar einfach. Prominente aus den verschiedensten Bereichen des öffentlichen Lebens ziehen in den "Container", der 24 Stunden lang überwacht bzw. beobachtet wird. Anweisungen erhalten die Kandidaten und Kandidatinnen vov "Promi Big Brother" 2022 durch eine Computerstimme, die im gesamten Haus zu hören ist. Neben den Aufgaben müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch zwischenmenschliche Herausforderungen meistern. Viele Personen sorgen nämlich auch für viel Konfliktpotenzial. Am Ende erhält der Gewinner ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Die Moderatoren von "Promi Big Brother" 2022 sind Jochen Schropp und Marlene Lufen. In diesem Jahr feiert das Format sein zehnjähriges Jubiläum. Erstmals wurde die Sendung 2013 ausgestrahlt. Wer sind eigentlich die bisherigen Gewinner von " Promi Big Brother"? Wir haben die Details.

Melanie Müller (2021)

Melanie Müller ist Schlagersängerin und Reality-Star. Geboren wurde die Blondine am 10. Juni 1988 in Oschatz. "Promi Big Brother" war nicht ihre erste TV-Teilnahme. 2014 gewann sie die Sendung "Ich bin ein Star holt mich hier raus", besser bekannt unter "Das Dschungelcamp". Außerdem belegte Melanie Müller 2013 den dritten Platz bei der Dating-Show "Der Bachelor".

Werner Hansch (2020)

Werner Hansch wurde am 16. August 1938 in Recklinghausen geboren. Er ist unter anderem Sportreporter, Moderator und Autor. Er erhielt außerdem unterschiedliche Auszeichnungen, wie z.B. den Goldenen Löwen von RTL und dem Telestar von ARD und ZDF. 2020 gewann er die Show "Promi Big Brother".

Janine Pink (2019)

Janine Meißner tritt eigentlich unter dem Künstlernamen "Janine Pink" auf. Am 8. April 1987 wurde sie in Leipzig geboren. Janine Pink ist Laiendarstellerin, unter anderem ist sie aus der Sendung "Köln 50667" bekannt, die auf RTL2 zu sehen ist. Die 7. Staffel von "Promi Big Brother" 2019 konnte sie für sich entscheiden.

Silvia Wollny (2018)

Silvia Wollny wurde in Neuss geboren - und zwar am 5. Februar 1965. Silvia Wollny ist deutsche Reality-TV-Darstellerin. Große Bekanntheit erlangte sie mit ihrer Großfamilie. Insgesamt hat sie 11 Kinder. Die Geschichte rund um die Familie wurde 2012 erstmals verfilmt - "Die Wollnys - eine schrecklich große Familie". Mittlerweile hat Silvia Wollny auch zahlreiche Enkelkinder.

Jens Hilbert (2017)

Jens Hilbert ist ein deutscher Unternehmer, Buchautor und Reality-TV-Teilnehmer. Sein Geburtstag ist am 14. Februar. Geboren wurde er im Jahr 1978 in Odenwald. Er nahm bisher an mehreren TV-Formaten teil, wie z.B. "Dancing On Ice", "Wunderbar anders wohnen" oder "Galileo". 2017 gewann er Staffel 5 von "Promi Big Brother" 2017.

Ben Tewaag (2016)

Ben Tewaag wurde am 27. April 1976 in München geboren, ist 1,80 Meter groß und ist Filmproduzent, Autor, Sänger, Schauspieler, Fernsehmoderator, Filmregisseur und Drehbuchautor. 2016 ging er als Sieger der vierten Staffel von "Promi Big Brother" hervor.

David Odonkor (2015)

David Odonkor ist nicht nur bekannt aus vielen TV-Formaten, sondern auch aus dem Fußball. Er ist ein deutscher Fußballspieler sowie Trainer. Geboren wurde er am 21. Februar 1984 in Bünde. Er ist 1,84 Meter groß. Neben "Promi Big Brother" nahm er auch an folgenden TV-Shows teil: "Das große Promi Backen", "Catch", "Wer schläft, verliert!" oder "Comeback oder weg?".

Aaron Troschke (2014)

Aaron Troschke ist ein bekannter deutscher Youtuber. Auf Youtube hat er mit seinem Kanel "Hey Aaron" rund 1,3 Millionen Abonnenten, die seine Videos verfolgen. Geboren wurde Aaron Troschke am 3. August 1989 in Berlin. Außerdem ist er deutscher Moderator, Reporter, Webvideoproduzent und Unternehmer. Bekannt wurde er erstmals durch seine Teilnahme bei "Wer wird Milllionär", wo er es schaffte die Million zu gewinnen.

Jenny Elvers (2013)

Jenny Elvers ist eine Schauspielerin, die am 11. Mai 1972 in Amelinghausen geboren wurde. Sie ist als Moderatorin und Schauspielerin in Deutschland tätig. Außerdem nahm sie an verschiedenen TV-Formaten teil, wie z.B. "Ich bin ein Star holt mich hier raus" oder "Prominent getrennt".