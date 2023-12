Promi Big Brother: Iris Klein überrascht mit diesen Aussagen über Peter

In der zwölften Live-Show von "Promi Big Brother" musste Iris Klein sich verabschieden. Danach verriet sie Überraschendes über ihren Ex Peter. Alle Infos lesen Sie hier.

Das Finale von "Promi Big Brother" 2023 (PBB) rückt immer näher. Umso emotionaler wird die Stimmung im TV-Container. In Folge zwölf der Show, am Freitagabend, kam für Iris Klein das Ende in der Wohngemeinschaft: Die Zuschauer wählten die 56-jährige Mutter von Daniela Katzenberger raus. Ihr Motto "Keine Party ohne Mutti!" galt nicht mehr - das sorgte für reichlich Tränen im Container, auch ihr Ex-Partner Peter Klein hatte überraschenderweise Tränen in den Augen. Nach dem Abschied verriet Iris Klein überraschende Details über Peter.

Promi Big Brother: Iris und Peter im Container

Zugegeben: Die Idee von Sat.1, die beiden Noch-Eheleute aber Ex-Partner Iris und Peter Klein unabhängig voneinander in die aktuelle Staffel von PBB einzuladen, sorgte für reichlich Gesprächstoff - innerhalb und außerhalb der WG.

Während Iris wusste, dass sie auf Peter treffen wird, hatte dieser keine Ahnung - was zu allerlei Chaos führte. In einer "Paartherapie" näherten sich die beiden dann doch wieder ein bisschen an: Es kam zu einer Aussprache mit tiefgründigen Geständnissen beider Seiten.

Promi Big Brother: Iris überrascht mit Aussagen über Peter

Am zwölften Tag der Show standen zunächst drei Personen auf der Exit-Liste: Reality-Profi Matthias Mangiapane, TikToker und Wildcard-Gewinner Marco Strecker und Iris Klein. Als klar war, dass Iris " Promi Big Brother" verlassen muss, wurde es dann plötzlich emotional in der Sendung: Iris verabschiedete sich von allen - auch von Ex Peter. Der umarmte sie innig und lange und verdrückte dabei die ein oder andere Träne.

Anschließend sprach Moderator Jochen Schropp mit Iris über die Erlebnisse der vergangenen Tage. Ihr gehe es super und sie freue sich nun vor allem auf den morgigen Weihnachtsmarkt und eine Bratwurst. Auch auf die Beziehung zu Peter kamen die beiden zu sprechen. Dabei sagte sie etwas, mit dem die Zuschauer selbst nach der vorangegangenen Aussprache im Container nicht gerechnet hätten: "Ich denke, wir werden uns draußen nochmal treffen, ganz privat unter vier Augen." Iris wünschte ihrem Noch-Mann viel Erfolg in der Reality-Show. Er solle "das Ding rocken", sagte sie.

Beim After-Show-Talk mit Jochen Bendel mutmaßte Iris außerdem: "Vielleicht rufe ich ihn auch an, wenn ich hier raus bin und wir treffen uns auf Mallorca." Dabei verriet sie auch, was Peter ihr während der versöhnlichen Abschiedsumarmung ins Ohr geflüstert habe: "Alles wird gut." Ist da eine langfristige Versöhnung im Anmarsch? Iris sagte sie sei überzeugt, dass auch Peter nun bereit wäre, einen Schritt auf sie zuzugehen.

Bereits vor dem Gespräch mit Jochen Bendel wurde Iris für den Instagram-Kanal von Sat.1 interviewt. Dort sagte sie, die Verabschiedung von Peter sei "sehr schön" gewesen. "Ich denke, wir schaffen den Rest jetzt auch noch", erklärte sie.