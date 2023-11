Bei Promi Big Brother wurde es in der jüngsten Folge emotional: Iris Klein berichtet Dilara Kruse von drei großen Schicksalsschlägen in ihrem Leben. Einer davon ist die Trennung von Noch-Ehemann Peter Klein.

Eigentlich wollte Iris Klein das Kapitel ihrer zwanzigjährigen Ehe mit Peter Klein mit der Teilnahme an der neusten Staffel von "Promi Big Brother" abschließen. Doch daraus scheint nichts zu werden. Neben dem von Big Brother initiierten Gespräch mit ihrem Noch-Ehemann Peter, bei dem auch das eine oder andere Tränchen kullerte und Vorwürfen, dass Iris Klein nicht ehrlich ist, kommt ihre Ehe im Gespräch mit Dilara Kruse noch einmal zur Sprache. Denn die beiden Frauen tauschen sich über die schwersten Zeiten in ihrem Leben aus.

Promi Big Brother: Iris Klein spricht über ihre größten Schicksalsschläge

Schon in den Jahren zuvor war das Leben für die Mutter von Daniela Katzenberger nicht immer einfach. Mit 22 Jahren habe sie mit zwei kleinen Kindern im Frauenhaus gesessen. "Ich wusste nicht mehr weiter. Ich war so verzweifelt, ich wusste nicht, wie ich sie durchbringen soll", gesteht Klein Dilara Kruse. "Ich hatte nix. Ich hatte nur zwei kleine Kinder." Über die Jahre habe sie sich ein dickeres Fell zugelegt, sich aber auch in ein Schneckenhaus zurückgezogen. "Es ist eigentlich traurig, aber es ist halt leider so."

Der zweite Tiefpunkt in ihrem Leben sei der Tod von Andreas Frankhauser, dem Vater ihrer Tochter Jennifer ("Jenny") 2017 gewesen, da sie diejenige war, die ihrer Tochter vom Tod ihres Vater berichten musste. "Das Kind leiden zu sehen, ist glaube ich, noch mal eine Nummer härter", erinnert sich Klein an den Schicksalsschlag.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die jüngste Krise macht Klein in der Trennung von Peter aus. "Das war schon eine harte Nummer", kommentiert Klein das Ehe-Aus. Abschließend sagt sie: "Diese Schmerzen sind immer noch da. Das Gefühl Menschen zu vertrauen, habe ich, glaube ich, komplett verloren. Mir ist schon so viel Negatives widerfahren. Ich kann niemandem mehr vertrauen", lautet das traurige Fazit der 56-Jährigen.

Wie es mit Iris Klein und den anderen Bewohnern des Containers weitergeht, das sehen Sie jeden Abend zu wechselnden Uhrzeiten auf Sat.1 oder im Stream bei Joyn+. Klein war bereits in der Folge vom 29. November angezählt. Dann musste jedoch ein anderer Teilnehmer gehen.

Lesen Sie dazu auch