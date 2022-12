"Promi Big Brother: Late Night Show" 2022 - Sendetermine, Moderatoren und Übertragung

Die "Promi Big Brother: Late Night Show" ist 2022 in die nächste Runde gegangen. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine, Moderatoren und Übertragung im TV und Stream.

Auch dieses Jahr sind wieder verschiedene Prominente zusammen in der Show " Promi Big Brother". Die Show ist seit mittlerweile zehn Jahren ein Dauerbrenner im deutschen Fernsehen. Rund um die Sendung hat sich dabei in den letzten Jahren noch eine weitere Unterhaltungsshow gebildet: Die "Promi Big Brother: Late Night Show".

In dieser "Late Night Show" werden die Ereignisse der neuesten Folge von "Promi Big Brother" bis ins letzte Detail analysiert und besprochen. Das Format lief ursprünglich immer abends auf dem Spartensender Sixx, doch seit 2021 hat es einen festen Sendeplatz im Programm von Sat.1. Wo und wann Sie die Sendung in diesem Jahr sehen können, erfahren Sie hier bei uns.

Die Sendetermine der "Promi Big Brother: Late Night Show" 2022

Die "Promi Big Brother: Late Night Show" ist eng an die "Promi Big Brother" Start und Sendetermine geknüpft. Denn die Nachbesprechung der Ereignisse erfolgt direkt im Anschluss an die Ausstrahlung der neuen Folge. Daher startet die "Late Night Show" auch bereits am selben Tag wie "Promi Big Brother" am 18. November.

Wir haben Ihnen hier eine Übersicht über die einzelnen Sendetermine der "Promi Big Brother: Late Night Show" 2022 zusammengestellt. Die genauen Uhrzeiten der Ausstrahlung sind noch nicht alle bekannt, doch die Sendung wird immer direkt nach der jeweilsneuen Folge "Promi Big Brother" ausgestrahlt werden:

Folge 1: Freitag, 18. November, 24 Uhr

Folge 2: Sonntag, 20. November, 1.05 Uhr

Folge 3: Sonntag, 20. November, 23.45 Uhr

Folge 4: Montag, 21. November, 23.50 Uhr

Folge 5: Dienstag, 22. November, 23.50 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 23. November, 23.50 Uhr

Folge 7: Donnerstag, 24. November, 23.50 Uhr

Folge 8: Freitag, 25. November, 23.50 Uhr

Folge 9: Samstag, 26. November

Folge 10: Sonntag, 27. November

Folge 11: Montag, 28. November

Folge 12: Dienstag, 29. November

Folge 13: Mittwoch, 30. November

Folge 14: Donnerstag, 1. Dezember

Folge 15: Freitag, 2. Dezember

Folge 16: Samstag, 3. Dezember

Folge 17: Sonntag, 4. Dezember

Folge 18: Montag, 5. Dezember

"Promi Big Brother: Late Night Show" 2022: Die Übertragung im TV und Stream

Die Sendung wird, wie schon im vorangegangenen Jahr, bei Sat.1 zu sehen sein. Damit hat sich die Sendung nun einen festen Platz auf einem der größten deutschen Unterhaltungssender im TV gesichert.

Auch im Stream wird die Show zu sehen sein. Ebenso wie bei der "Promi Big Brother" 2022 Übertragung wird auch die Nachbesprechung der Show auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen sein.

Wiederholung von "Promi Big Brother: Late Night Show" 2022

Im Free-TV wird es vermutlich keine Wiederholung der Late Night Besprechung von "Promi Big Brother" geben. Doch wem die Show abends einfach zu spät kommt, der kann immernoch auf das Streaming-Angebot bei Joyn zurückgreifen. Dort sind die Folgen auf Abruf verfügbar.

Das sind die Moderatoren der "Promi Big Brother: Late Night Show" 2022

Ab Mitte November können die Zuschauer jeden Abend im Fernsehen mitverfolgen, was die Promis der Show gerade so treiben. Die Moderatoren von "Promi Big Brother" 2022 sind dieses Mal Marlene Lufen und Jochen Schropp.

Im Anschluss an die Sendung folgt die Nachbesprechung. Für diese übernimmt ein anderes Moderatorenpaar die Verantwortung und geht mit den Zuschauern noch einmal alle Details der Sendung durch. Dieses Jahr sind mit dabei:

Melissa Khalaj: Die ehemale Popstars-Kandidatin arbeitet schon seit Jahren für die ProSiebenSat.1 Mediengruppe. Von Anfang an hat sie dabei die Moderation der "Promi Big Brother: Late Night Show" übernommen. Sie ist also absolute Expertin für die Sendung und bestens dafür geeignet, die Show mit den Zuschauern noch einmal Revue passieren zu lassen.

Jochen Bendel: Der 1967 geborene Jochen Bendel ist ein medialer Alleskönner. Er arbeitet als Radio- und Fernsehmoderator, als Buchautor und als Werbe- und Synchronsprecher. Als Moderator hat er bereits das reguläre "Big Brother" moderiert und ist auch schon häufiger Teil des Moderatorenteams der "Promi Big Brother: Late Night Show" gewesen. Er und Melissa Khalaj sind also bereits ein eingespieltes Paar.