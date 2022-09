Söders Tochter Gloria Burkandt findet Politik "faszinierend"

Gloria Burkandt ist vielbeschäftigt: Die 23-Jährige schreibt an ihrer Doktorarbeit und verdient Geld mit dem Modeln. Doch die Tochter von CSU-Chef Markus Söder findet auch den Politikbereich spannend.

Model Gloria Burkandt (23), die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU), liebäugelt ebenfalls mit der Politik. "Für die Zukunft auf jeden Fall. Ich habe schon Lust, und ich finde es faszinierend", sagte die Münchnerin der Deutschen Presse-Agentur. Bis es soweit ist, wird es aber noch dauern. "Jetzt steht mein Vater im Mittelpunkt, und das soll auch erst mal so bleiben."

Bis dahin verdient Burkandt Geld als Model. Sie hat Business Management studiert und schreibt an ihrer Doktorarbeit. Ihre Interessen gelten Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit, was sie auch auf ihre Kindheit zurückführt. "Ich musste immer irgendwas draußen in der Natur machen, das hat mich geerdet", sagt sie. "Deswegen finde ich das einfach so wichtig, dass man genau diese Basis den Menschen nicht wegnimmt."

Burkandt: "Der Mix macht es aus"

Wo die junge Frau in einigen Jahren stehen wird, weiß sie noch nicht. "Ich möchte alles so ein bisschen vereinen: Politik, Wirtschaft, Mode. Der Mix macht es aus", verriet Burkandt, die aus einer früheren Beziehung Söders vor der Hochzeit mit seiner jetzigen Frau Karin Baumüller-Söder stammt.

Dass ihr Vater prominent ist, sei einerseits hilfreich. Doch es gebe auch Schattenseiten: "Ich kriege viele Hate-Kommentare, vor allem wegen meines Vaters." Aber das sei ihr egal. "Die Leute haben teilweise so viel Wut in sich und Hass, das darf man nicht auf sich projizieren."

(dpa)