Oliver Pocher verkündet: Wir sind offiziell geschieden

Komiker Oliver Pocher (46) hat die Scheidung von seiner einstigen Ehefrau Amira als offiziell verkündet. «Seit heute sind Amira und ich offiziell geschieden!», schrieb der Entertainer auf seiner Instagram-Seite - zu einem Bild des Ex-Paares aus glücklicheren Tagen. Dazu ergänzte er: «Schade…Ich dachte es hält für immer (länger)» Das Posting wurde am Montag veröffentlicht.

Das Ex-Paar hatte bereits im August 2023 die Trennung bekannt gegeben. Sie waren seit 2016 zusammen, seit 2019 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne.

Kürzlich war Amira schon nicht mehr mit dem Nachnamen Pocher öffentlich in Erscheinung getreten. In einer Folge der ProSieben-Show «Schlag den Star» stellte sie sich stattdessen wieder als Amira Aly vor. Auch auf Instagram ist sie nun unter dem Namen zu finden. Im Juli zeigte sich die Moderatorin erstmals mit dem Moderator Christian Düren als Partner an ihrer Seite.