"Prominent getrennt" 2023: Sendetermine und Sendezeit

RTL zeigt eine neue Staffel der Sendung "Prominent getrennt" 2023. Hier gibt es alle Informationen rund um Sendetermine und Sendezeit.

Nachdem die erste Staffel nicht so erfolgreich war wie gehofft, gibt RTL "Prominent getrennt" trotzdem eine zweite Chance. Die Serie trägt den Untertitel "Villa der Verflossenen" und fasst den Inhalt damit sehr gut zusammen: Prominente Ex-Partner verbringen gemeinsam Zeit in einer Villa. Manche von ihnen reisen mit dem Ziel an, alte Liebschaften neu aufzuwärmen, andere sind über Streit und Trennung noch lange nicht hinweg.

In der neuen Staffel nehmen insgesamt acht prominente Ex-Paare teil. Unter ihnen sind beispielsweise Silva Gonzalez und Stefanie Schanze von der Band "Hot Banditoz", Tattoo-Model Kate Merlan und Profifußballer Jakub Merlan-Jarecki. Mit von der Partie sind auch ehemalige Paare, die den Treuetest bei Temptation Island nicht überstanden haben. Wer streitet sich bei "Prominent getrennt" 2023, wer rauft sich zusammen und wer wagt vielleicht sogar einen Neuanfang?

Sie wollen wissen, wie die Sendertermine von "Prominent getrennt" 2023 liegen und wie die Sendezeit aussieht? Wir geben Ihnen hier die aktuellsten Infos.

Sendetermine von "Prominent getrennt" 2023

Einen großen Teil der ersten Staffel "Prominent getrennt" gab es auf einem begehrten Sendeplatz bei RTL zu sehen: Dienstags um 20.15 Uhr. Doch nach sinkenden Zuschauerzahlen wurden die letzten Folgen der ersten Staffel in das Nachtprogramm verschoben. Daher kam auch die Ankündigung einer zweiten Staffel für viele eher überraschend. Doch die Aufrufzahlen beim sendereigenen Streaming-Dienst RTL+ scheinen so gut gewesen zu sein, dass sie diesen Schritt rechtfertigen. Die Streaming-Zuschauer dürften auch der Grund dafür sein, dass die Folgen der zweiten Staffel von "Prominent getrennt" fast ausschließlich im Stream zu sehen sind. Lediglich die erste Folge läuft im TV und das auch nur als Lückenfüller nachts um 0.10 Uhr.

Wenn sich die neue Staffel an der letzten orientiert, dann wird auch sie genau acht Folgen haben. Da das Format so funktioniert, dass in jeder Folge eines der Paare ausscheidet, ist das auch durchaus realistisch. Wir haben Ihnen hier die Sendetermine von "Prominent getrennt" aufgelistet. Sollten weitere Informationen zur Verfügung stehen, dann informieren wir Sie hier an dieser Stelle selbstverständlich darüber.

Folge 1: 21. Februar ( RTL+ ) & 5. März ( RTL )

) & 5. März ( ) Folge 2: 28. Februar ( RTL+ )

Folge 3: 7. März ( RTL+ )

) Folge 4: 14. März ( RTL+ )

) Folge 5: 21. März ( RTL+ )

) Folge 6: 28. März ( RTL+ )

) Folge 7: 4. April ( RTL+ )

) Folge 8: 11. April ( RTL+ )

Machen bei "Prominent gentrennt" 2023 mit: Stefanie Schanze und Silva Gonzalez Foto: RTL

Sendezeit von "Prominent getrennt" 2023

Die einzelnen Folgen von "Prominent getrennt" 2023 stehen seit dem 21. Februar jeweils dienstags ab 0 Uhr auf RTL+ zur Verfügung.

Übertragung von "Prominent getrennt" 2023

Sie wollen wissen, wie die Übertragung und Wiederholung von "Prominent getrennt" 2023 läuft? Die neue Staffel gibt es nur bei RTL+ zu sehen. Dabei handelt es sich um den hauseigenen Streamingdienst des Fernsehsenders RTL, für den man ein kostepflichtiges Abo abschließen kann. Ein solches ist ab 4,99 Euro im Monat zu haben.

Kandidaten bei "Prominent getrennt" 2023

Auch in der neuen Staffel, welche in Südafrika gedreht worden ist, ziehen acht prominente Ex-Paare gemeinsam in die "Villa der Verflossenen", um sich wieder anzunähern - oder auch, um alte Streitigkeiten fortzusetzen. Das sind die Kandidaten von "Prominent getrennt" 2023 im kurzen Überblick: