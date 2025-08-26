„Prominent getrennt“ 2025: Kandidaten in Staffel 4 - alle Teilnehmer vorgestellt

„Prominent getrennt“ 2025: Die vierte Staffel der Show wurde Ende 2024 in Südafrika gedreht und ist seit 1.7.2025 auf RTL+ zu sehen. Acht Paare, die einmal ein gemeinsames Leben teilten, treffen erneut aufeinander – diesmal jedoch nicht aus Liebe, sondern um sich einer besonderen Herausforderung zu stellen. „Prominent getrennt“ bringt ehemalige Promi-Paare zusammen, um herauszufinden, ob sie ihre Vergangenheit hinter sich lassen können. Auf der Teilnehmerliste finden sich illustre Namen wie Marco Cerullo & Christina Grass, Sidar Sahin & Jana Klein, Alan Wey & Pamela Ghazal, Yeliz Koc & Jannik Kontalis, Jonny Jaspers & Laura Peuker, Nicolas Müller & Jennifer Iglesias, Ariel & Giuliano Hediger sowie Babu & Felix Davidson.

Die Mission: alte Konflikte überwinden, als Team zusammenarbeiten und sich der Konkurrenz stellen. Auf dem Spiel steht nicht nur die Chance, alte Wunden zu heilen, sondern auch ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Können Ex-Partner wirklich noch an einem Strang ziehen? Wir haben die Einzelheiten zu den Kandidatinnen und Kandidaten aus Staffel 4.

„Prominent getrennt“ 2025: Wer ist raus? Diese Teilnehmer sind nicht mehr dabei

Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bereits rausgeflogen:

Alan Wey & Pamela Ghazal

Pamela Ghazal und Alan Wey Foto: RTL+

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Pamela (“Pam“) und der Schweizer Bachelor Alan waren ein echtes Traumpaar – zumindest auf den ersten Blick. Hinter den Kulissen bestimmten jedoch Konflikte und Streitigkeiten ihre Beziehung. Alan entschied, dass er genug hatte, und zog einen klaren Schlussstrich, was Pamela tief verletzte. Bis Showbeginn hatten die beiden keinen Kontakt, und während Alan überzeugt war, alles gesagt zu haben, hoffte Pamela auf eine Aussprache, die sie emotional entlasten könnte. Beide wollten jedoch ihre Differenzen zurückstellen und bei den Spielen ihr Bestes geben – Ehrgeiz und Teamgeist waren für sie der Schlüssel zum Erfolg.

Marco Cerullo & Christina Grass

Christina Grass und Marco Cerullo Foto: RTL+

Nach ihrer Liebesgeschichte bei „Bachelor in Paradise“ begeisterten Marco und Christina ihre Fans, als er ihr vor laufender Kamera einen romantischen Heiratsantrag machte. Doch die Realität nach der Show holte sie schnell ein: Die Herausforderungen des gemeinsamen Hausbaus führten zu Spannungen, und schwelende Konflikte blieben ungelöst. Nach mehreren Trennungsgerüchten bestätigten sie im Sommer 2024 schließlich das Ende ihrer Beziehung. Dennoch teilen sie weiterhin das Haus – wenn auch nicht gleichzeitig. Beide wissen, dass sie schon in anderen Formaten fast den Sieg errungen haben. Sie möchten mit ihrer bewährten Teamstärke bei der Show glänzen und ihre Verbindung neu definieren. Daraus wurde aber nichts, denn Christina und Marco mussten als zweites Paar „Prominent getrennt“ 2025 verlassen.

Yeliz Koc & Jannik Kontalis

Yeliz Koc und Jannik Kontalis Foto: RTL+

Ihre Beziehung war von Anfang an von Höhen und Tiefen geprägt. Nach öffentlichen Fremdgehvorwürfen und Social-Media-Dramen (auch einem Streit von Yeliz mit Jimi Blue Ochsenknecht, dem Vater ihrer Tochter Snow) trennten sie sich mehrfach und fanden doch immer wieder zueinander. Doch die immer wiederkehrenden Konflikte führten dazu, dass sie schließlich getrennte Wege gingen. Yeliz und Jannik wollten, dass die gemeinsame Zeit in der Show eine Basis für respektvollen Umgang schafft und sogar für eine Annäherung sorgt. Beide gaben zu, in der Vergangenheit Fehler gemacht zu haben. Ihre Zeit bei „Prominent getrennt“ endete nach der achten Folge.

„Prominent getrennt“ 2025: Diese Kandidaten sind noch dabei

RTL+ hat diese Teilnehmerliste veröffentlicht, und auch die Infos dazu stammen von dem Streaming-Dienst:

Jana Klein und Sidar Sahin Foto: RTL+

Jana Klein & Sidar Sahin

Ihre Beziehung begann in der Datingshow „Are You The One“, wo Jana zunächst zwischen Sidar und einem anderen Kandidaten hin- und hergerissen war. Doch sie entschied sich für Sidar, und gemeinsam zogen sie in ihre erste gemeinsame Wohnung. Die Liebe hielt jedoch nicht lange: Vertrauensprobleme und Eifersuchtsdramen führten zu ihrer Trennung. Besonders ein Streit eskalierte, als Jana Bilder von Sidar mit einer anderen Frau zugeschickt bekam. Während Sidar auf Klärung hofft, fühlt sich Jana tief verletzt und ist unsicher, ob sie ihm je wieder vertrauen kann. Beide sehen die Show als Chance, alte Konflikte aufzuarbeiten und sich vielleicht doch noch auf einen gemeinsamen Neuanfang einzulassen.

Laura Peuker und Jonny Jaspers Foto: RTL+

Laura Peuker & Jonny Jaspers

Nach ihrer turbulenten Beziehung, die in der vierten Staffel von „Temptation Island“ begann, versuchten sie bei „Ex on the Beach“ einen Neustart. Doch die Versöhnung hielt nicht lange – Vertrauen und Kommunikation blieben ihre größten Probleme. Laura hat noch viele Fragen, die für sie ungeklärt sind, während Jonny die Vergangenheit hinter sich lassen möchte. Trotz ihrer Differenzen sind sich beide sicher, dass sie als Team in den Spielen überzeugen können, und möchten, ihre Dynamik aus früheren Zeiten wiederfinden.

Jennifer Iglesias und Nico Müller Foto: RTL+

Jennifer Iglesias & Nico Müller

Als Gewinner von „Love Island“ im Frühjahr 2022 schien ihre Beziehung perfekt, doch schon bald nach der Show folgten erste Krisen. Betrugsvorwürfe und öffentliche Streitereien verwandelten ihre einstige Liebe in einen regelrechten Rosenkrieg. Jennifer und Nico wollen die Show nutzen, um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen und ihre Zusammenarbeit neu zu entdecken. Beide sind ehrgeizig und fest entschlossen, in den Spielen ihre Stärke zu zeigen – auch wenn das Privatleben weiterhin schwierig bleibt.

Ariel und Giuliano Hediger Foto: RTL+

Ariel & Giuliano Hediger

Ihre Liebesgeschichte begann märchenhaft – von einem romantischen Heiratsantrag in Ägypten bis zur Geburt ihrer Tochter Ileyna im April 2024. Doch die Realität stellte sie vor große Herausforderungen: Streitigkeiten und mangelnde Kommunikation führten zur Trennung. Ariel fühlt sich oft alleingelassen, während Giuliano sich wünscht, dass sie gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Beide sehen die Show als Möglichkeit, nicht nur als Team zu bestehen, sondern auch für ihre Tochter ein besseres Miteinander zu schaffen.

Babu und Felix Davidson Foto: RTL+

Felix Davidson & Babu

Ihre Beziehung begann wie im Märchen. Als der selbsternannte Frauenschwarm Felix Babu auf einer Geburtsparty kennenlernte, hat es sofort gefunkt. Zwischen Felix (bekannt aus „Temptation Island“ 2022 und als erstes männliches Doppelmatch aus „Are You the One – Realitystars in Love“) und Babu entwickelten sich schnell große Gefühle. Doch Kommunikationsprobleme und fehlende Wertschätzung führten dazu, dass sie nach einem Streit endgültig auseinandergingen. Seit ihrer Trennung herrscht absolute Funkstille zwischen den beiden, und dennoch gibt es für Babu noch offene Fragen, die sie unbedingt klären möchte. Felix hingegen sieht die Show vor allem als sportliche Herausforderung. Beide teilen eine große Portion Ehrgeiz und wollen, ihre Differenzen für die Spiele ausblenden um gemeinsam Erfolge zu feiern.

Adrian Loevenich & Justyna Pralina

Justyna Pralina und Adrian Loevenich Foto: RTL+

Adrian und Justyna lernten sich 2023 bei „Temptation Island“ kennen und lieben – er als Vergebener, sie als Verführerin. Bereits während der Show funkte es zwischen ihnen. Als Justyna die Show krankheitsbedingt verlassen musste, war Adrian tief getroffen. Nach dem Wiedersehen wurden sie offiziell ein Paar, zogen gemeinsam nach Düsseldorf und ließen sich sogar Partner-Tattoos stechen. Doch die Beziehung scheiterte – Justyna fühlte von Adrian nicht gesehen und ging zurück nach Bremen. Heute lebt sie wieder bei ihren Eltern und hat den Hund mitgenommen. Während Justyna eigentlich längst mit Adrian abgeschlossen hat, hofft er auf ein Liebescomeback. Trotz aller Differenzen glauben beide an ihre Chancen bei „Prominent getrennt“: sportlich, ehrgeizig und bereit, zu gewinnen.