Alle Infos zu "Prominent getrennt": Start und Sendetermine

"Prominent getrennt" startet Ende Februar bei RTL. Den genauen Start-Termin, die Sendezeit und Sendetermine der einzelnen Folgen finden Sie hier.

Bei der neuen Sendung "Prominent getrennt" ist Drama vorprogrammiert: Acht Ex-Promipaare haben die Möglichkeit, alte Streitigkeiten zu überwinden und sich als Team zu beweisen. Insgesamt 16 Kandidaten ziehen gemeinsam in eine Villa und müssen Folge für Folge neue Aufgaben meistern. Dem Gewinner-Paar winkt ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Wie RTL berichtet, sollen die Ex-Promi-Paare "nicht nur an ihre emotionalen Grenzen, sondern weit darüber hinaus" gebracht werden. Zuschauer können sich demnach auf Tränen und Stress einstellen, allerdings ist ein Liebes-Comeback auch nicht auszuschließen. Hier in diesem Artikel finden Sie den Start-Termin und alle bekannten Infos zu "Prominent getrennt" bei RTL.

"Prominent getrennt": Wann ist Start von Staffel 17?

Folge 1 von "Prominent getrennt" wird heute am 22. Februar 2022 bei RTL im Fernsehen zur Primetime um 20.15 Uhr an den Start gehen. Wer eine RTL+ Premium-Mitgliedschaft hat, kann sich die Folgen im Stream bereits sieben Tage vor der Übertragung im TV ansehen. Dort erscheint Folge 1 demnach am 15. Februar 2022.

"Prominent getrennt": Sendetermine und Sendezeit

RTL hat bekanntgegeben, dass insgesamt acht Folgen von "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" dienstags zu sehen sein werden. Falls sich am Programm nichts ändert und der Sender die Folgen wöchentlich ausstrahlt sind das die Sendetermine:

Folge Datum Sendezeit Sender 1 22. Februar 2022 20.15 Uhr R TL 2 01. März 2022 20.15 Uhr RTL 3 08. März 2022 20.15 Uhr RTL 4 15. März 2022 20.15 Uhr RTL 5 22. März 2022 20.15 Uhr RTL 6 29. März 2022 20.15 Uhr RTL 7 05. April 2022 20.15 Uhr RTL 8 12. April 2022 20.15 Uhr RTL

Am TV-Programm kann es immer wieder zu kurzfristigen Änderungen kommen. Unsere vorläufigen Übersichten werden angepasst, sobald dies der Fall ist. Hier finden Sie eine Übersicht der Sendetermine bei RTL+:

Folge Datum Sendezeit Sender 1 15. Februar 2022 20.15 Uhr RTL+ 2 22. Februar 2022 20.15 Uhr RTL+ 3 01. März 2022 20.15 Uhr RTL+ 4 08. März 2022 20.15 Uhr RTL+ 5 15. März 2022 20.15 Uhr RTL+ 6 22. März 2022 20.15 Uhr RTL+ 7 29. März 2022 20.15 Uhr RTL+ 8 05. April 2022 20.15 Uhr RTL+

"Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen": Welche Kandidaten sind dabei?

Insgesamt sind 16 Kandidaten bei "Prominent getrennt" dabei. Da RTL mit Drama im Reality-TV stabile Zuschauerzahlen generiert, könnte es gut sein, dass auch einige Paare teilnehmen werden, die sich nicht unbedingt harmonisch getrennt haben. Wer ist dabei?

Michelle Daniaux & Luigi "Gigi" Birofio

Beide Reality-Stars & Influencer

Meike Emonts & Marcus Muth

Influencerin & Krankenschwester - Wirtschaftsingenieur & selbstständiger Finanzdienstleister

Cecilia Asoro & Markus Kok

Model & Kellnerin - Anlagewart bei Mercedes

Doreen Dietel & Patrick Eid

Ehemalige Schauspielerin & Gastronomin - Musikproduzent, Kaufmann & Gastronom

Lena Schiwora & Robin Riebling

Influencerin & Realitypersönlichkeit - Selbstständig im Marketing

Carina Spack & Serkan Yavuz

Beide Influencer & Reality-Stars

Jenny Elvers & Alex Jolig

Schauspielerin/Moderatorin/Reality-Star - Künstler & Gesellschafter im Motorrad-Business

Sarah Joelle Jahnel & Dominik Wirlend

Sängerin/Reality-Star/It-Girl - Tennisprofi/Tennistrainer/Model

Übertragung und Wiederholung: So sehen Sie "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen"

Wie läuft die Übertragung und Wiederholung von "Prominent getrennt" im TV oder Stream? Das neue Format "Prominent getrennt" wird bei RTL zu sehen sein. Neben der Übertragung im Fernsehen stehen die neuen Folgen auch im Stream bei RTL+ zur Verfügung. Die Folgen sind auf der Streaming-Plattform sogar eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zu sehen und können beliebig oft als Wiederholung gesehen werden - unabhängig von den TV-Sendezeiten und Sendeterminen. Eine Premium-Mitgliedschaft von RTL+ kostet 4,99 Euro im Monat und ist laut Anbieter monatlich kündbar. Ob der Sender nach der TV-Ausstrahlung die Folgen sieben Tage lang kostenlos zur Verfügung stellt - wie es bei vielen Sendungen der Fall ist - steht für "Prominent getrennt" noch nicht fest. Um die Folgen früher zu sehen, benötigen Sie aber in jedem Fall eine Premium-Mitgliedschaft. (AZ)