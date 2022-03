Das sind die Ex-Paare bei "Prominent getrennt": Wer ist raus?

"Prominent getrennt" läuft aktuell bei RTL: In der "Villa der Verflossenen" treffen 16 Kandidaten auf ihre jeweiligen Ex-Partner. Welche Ex-Paare sind die Teilnehmer? Wer musste die Show bereits verlassen?

Bei der neuen RTL-Sendung "Prominent getrennt" steht Drama ins Haus: Acht mittlerweile getrennte Promipaare haben die Chance, alte Streitigkeiten zu begraben - oder auch alte Rechnungen zu begleichen.

Alles in allem ziehen 16 Kandidaten gemeinsam in die "Villa der Verflossenen" ein. Dort müssen sie in jeder Folge neue Aufgaben meistern. Dem Gewinner-Paar winkt ein traumhaftes Preisgeld von satten 100.000 Euro.

Wir stellen Ihnen die Ex-Paare hier näher vor und verraten außerdem nach jeder Folge, wer die Show verlassen musste.

Video: dpa

"Prominent getrennt": Wer ist raus?

Welche Teilnehmer-Paare von "Prominent getrennt" sind raus? Diese Frage werden wir nach jeder Folge an dieser Stelle beantworten.

Carina Spack & Serkan Yavuz

Liebe auf den ersten Blick war es bei den beiden Influencern und Realtiy-Protagonisten wohl nicht. Der Start fand 2019 bei " Bachelor in Paradise" statt, als Serkan sein Liebesglück zunächst bei Carinas Widersacherin Jade suchte. Doch dann drehte der Wind, und die beiden Turteltäubchen verbrachten die restliche Zeit im Garten Eden gemeinsam. Nach nur einem Jahr Fernbeziehung allerdings: Trennung und mediale Schlammschlacht. Auch jetzt scheint das Kriegsbeil noch nicht unter der Erde zu ruhen. Das Ex-Paar musste in Folge 2 gehen.

Lesen Sie dazu auch

Jenny Elvers & Alex Jolig

Der Titel "Heidekönigin von Amelinghausen" wird ihr wohl bis zum Schluss an den Hacken kleben, doch mittlerweile darf RTL Jenny Elvers auch als "Schauspielerin/Moderatorin/Reality-Star" auf die Menschheit loslassen. Alex Joliig hingegen ist "Künstler und Gesellschafter im Motorrad-Business". Nachdem er 2000 an "Big Brother" teilgenommen hatte, startete er seine vielbeachtete Liaison mit Jenny Elvers, die zu dem Zeitpunkt noch einem gewissen Heiner Lauterbach in Liebe verbunden war. Auch ohne Klatschpresse wäre das vermutlich ruchbar geworden, denn Jenny wurde von Alex schwanger. Und auch gleich wieder Single. Patchworkmäßig sind aber offenbar alle Beteiligten - Alex und seine Frau Britt sowie Jenny mit Sohn Paul (20) freundschaftlich miteinander verbunden - trotz gewissen Klärungsbedarfs. Dennoch schafften sie es bei "Prominent getrennt" nur bis Folge 4.

Lena Schiwora & Robin Riebling

Lena ist Influencerin und Reality-Darstellerin, Robin ist als Marketingmann selbstständig. Die beiden waren das Traumpaar in Staffel 1 von "Temptation Island". Die Krönung: Ihre Verlobung fand vor laufender Kamera im TV statt. Alles perfekt also? Weit gefehlt. Lena wollte laut RTL "mehr" und suchte bei "Love Island" weiter nach dem Richtigen. Robin hofft immer noch auf eine neue Chance, doch Lena hat die Sache deutlich tiefer gehängt. Sie möchte lediglich der Nation beweisen, "dass man sich mit dem Ex gut verstehen und ein Team sein kann". Beide schieden in Folge 6 aus.

Kandidaten bei "Prominent getrennt": Die Ex-Paare

Michelle Daniaux & Luigi "Gigi" Birofio

Beide sind Reality-Darsteller und Influencer. 2020 trafen sie sich zum ersten Mal bei "Ex on the Beach", doch erst nach Ende der Dreharbeiten wurden sie offiziell ein Paar. Die blonde Dame meldete der faszinierten Nation immer mal wieder, ihr Lover sei "zu besitzergreifend." Sie selbst allerdings ließ laut RTL "nichts anbrennen". Das große Thema also: Liebe oder freie Bahn. Nach einem Jahr war die Chose gelaufen - Trennung. Wobei: So ganz scheine die Flamme der Leidenschaft doch noch nicht erloschen zu sein, mutmaßt der Sender.

Meike Emonts & Marcus Muth

Meike ist nicht nur Influencerin, sondern auch Krankenschwester. Der studierte Wirtschaftsingenieur Marcus verdient sein Brot als selbstständiger Finanzdienstleister. Die beiden haben bisher eine On-Off-Beziehung zelebriert - der Startschuss fiel 2018 im Fitness-Studio. Gleich nach dem ersten Date gingen die Macht-Spielchen los - eine Disziplin, in der offenbar beide recht bewandert sind. Wenige Woche nach den Aufzeichnungen von "Temptation Island" knallte es dann. Lange hielt die Funkstille zwar nicht an, doch Meike ist sich sicher: "Es wird auf keinen Fall ein Hass-Liebes-Comeback geben."

Cecilia Asoro & Markus Kok

Sie arbeitet als Model und Kellnerin, er ist Anlagewart bei Mercedes. 2019 versuchte Cecilia beim "Bachelor" ihr Glück in der Liebe. Stattdessen fand sie dort aber eine Freundin, die sie mit Markus bekanntmachte. Die Folge: Einzug mit Sack & Pack und Hund in Markus' Wohnung. Nach einigen Streitigkeiten zog Cecilia wieder aus, beide gingen ihrer Wege. Durch den Hund besteht allerdings noch Kontakt. Kommt die Sache wieder ins Lot? Sie reagieren wie Feuer und Wasser aufeinander, beschreibt Cecilia die Ausgangslage.

Doreen Dietel & Patrick Eid

Doreen war früher mal Schauspielerin, jetzt arbeitet sie als Gastronomin. Patrick steckt ebenfalls in diesem Metier, bezeichnet sich aber zusätzlich als Musikproduzent und Kaufmann. Kurz nach der Wende kam Doreen ins niederbayerische Deggendorf, wo sie durch ihren Job Patricks Bekanntschaft machte. Sie wurden ein Paar. Nach einiger Zeit arbeitete Doreen auf Patricks Vorschlag in dessen Betrieb, doch nach drei Jahren trennten sich die beiden. Doreen wollte wegziehen und als Schauspielerin Karriere machen. Das Ex-Traumpaar hat sich anderthalb Jahrzehnte lang nicht mehr gesehen

Sarah Joelle Jahnel & Dominik Wirlend

Sarah ist "Sängerin/Reality-Star/It-Girl" (O-Ton RTL), Domnik verdient sein Geld als Tennisprofi, Tennistrainer und Model. Die beiden lernten sich 2018 auf Malle kennen und verbrachten dort ihren laut Dominik "geilsten Abend" miteinander. Es folgte eine Fernbeziehung, die ein Jahr währte. Sarah Joelle beendete die Verbindung 2019 anlässlich eines handfesten Krachs. Körperliche Anziehung sei nach wie vor da, gibt der Tennisspieler zu Protokoll - jedoch: "Mit Sarah Joelle in einem Bett schlafen? Das wäre die Hölle". Das Team muss sich dann wohl abseits der Lagerstätte beweisen.