Stars im Taumel der Gefühle

Die Ereignisse überschlagen sich: eine Trennung, ein Jubiläum und zwei glückliche Väter.

So viel Liebe und Trennungsschmerz an einem Wochenende: Während Schweden das Beziehungsjubiläum seines Königspaars feiert, ging die Ehe von Ex-Fußballprofi Thomas Helmer in de Brüche. Und zweimal Elternglück gibt es auch noch.

Beginnen wir mit der Liebe, die über ein halbes Jahrhundert reicht: König Carl Gustaf von Schweden und seine Ehefrau Silvia lernten sich 1972 bei den Sommerspielen in München kennen. Während die bayerische Hauptstadt bis gestern bei deren kleiner Wiederauflage den Sport feierte, erzählte Silvia jüngst, wie Carl Gustaf sie im Stadion aus nächster Nähe mit dem Fernglas beobachtete und ihr bald gestand: „Da hat es Klick gemacht.“

Schauspielerin Yasmina Filali war 21 Jahre mit Helmer zusammen. Foto: Ursula Düren, dpa (Archivbild)

Bei Ex-Bayern-Profi Thomas Helmer, 57, und seiner Frau Yasmina Filali, 47, ist nach 21 Jahren Schluss. „Wir bleiben einander nicht nur freundschaftlich und familiär, sondern auch im Herzen verbunden“, ließ das Ex-Paar mit zwei Kindern mitteilen. Und wer sind nun die glücklichen Promi-Väter? Der kanadische Sänger Michael Bublé wurde zum vierten Mal Vater, diesmal eines Sohns, der deutsche Sänger und Youtube-Star Pietro Lombardi freut sich auf das erste Baby mit seiner neuen Freundin Laura. (sari)