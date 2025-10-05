Kate Winslet wird 50 - eine Stimme gegen den Schönheitswahn

Ein wenig reingepresst sehe sie in dem Kleid aus, eigentlich hätte es zwei Nummern größer sein müssen. Und selbst dann wäre es nur «wahrscheinlich okay gewesen». Als das Aussehen der britischen Schauspielerin Kate Winslet bei einer Preisverleihung in den 90er Jahren mit diesen harschen Worten kommentiert wurde, war sie gerade erst Anfang 20 und erlebte ihren Riesenerfolg mit dem Welthit «Titanic».

Nun, Dutzende Filme und Erfolge später, feiert die Hollywoodschauspielerin ihren 50. Geburtstag (5.10.). Bei dem fiesen Kommentar zu Beginn ihrer Laufbahn blieb es jedoch nicht, immer wieder wurde das Aussehen und die Figur der Oscarpreisträgerin kommentiert - und irgendwann ließ sie dies nicht mehr auf sich sitzen.

In dem US-Format «60 Minutes» erzählte Winslet vor einigen Monaten, wie sie einen ihrer früheren Mobber konfrontiert habe. «Ich hoffe, das verfolgt dich», habe sie zu ihm gesagt. Das sei ein «großartiger Moment» gewesen, erzählte sie, als ihr plötzlich Tränen in die Augen schießen und die Stimme wegbricht. «Es war ein großartiger Moment, weil es nicht nur für mich war, sondern für all die Menschen, die diese Art von Belästigung erleben.»

Von «Titanic» zu «Die Fotografin»

Heute gilt Kate Winslet als eine der prominentesten Stimmen, die sich gegen Bodyshaming und etwa den Gebrauch von Botox bei Runzeln und Falten in der immer perfekten Hollywood-Welt einsetzen - wohl auch aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen. War sie es eben selbst, die an der Seite von Leonardo DiCaprio durch «Titanic» schlagartig zum schönen, jungen Superstar wurde - und dabei auch die Schattenseiten des Ruhms zu spüren bekam.

Häufig wird die bis heute umjubelte und wandelbare Winslet als selbstbewusste und willensstarke Feministin betitelt, die sich für Frauenrechte einsetze und auch auf der Leinwand entsprechend vielseitige und authentische Frauencharaktere verkörpere.

2024 etwa mimte die 1975 in der Arbeiterstadt Reading bei London geborene Winslet im Biopic «Die Fotografin» die Amerikanerin Lee Miller, die sich vom Supermodel der 1920er Jahre zur Weltkriegsreporterin wandelte.

In den Jahren zuvor spielte sie in «Iris» die junge Schriftstellerin Iris Murdoch, die streitbare Mutter und Anklageberaterin Nancy in Roman Polanskis Komödie «Der Gott des Gemetzels» oder auch die viktorianische Fossiliensammlerin Mary Anning im lesbischen Romantikdrama «Ammonite».

Ihr Auftritt in der Literaturverfilmung «Der Vorleser» (nach Bernhard Schlink) als ehemalige KZ-Wärterin und Analphabetin Hanna Schmitz brachte der Britin bei der Verleihung 2009 schließlich einen Oscar ein - ein Höhepunkte ihrer Karriere.

«Ich bin stolz darauf»

Noch in diesem Jahr können Fans Winslets Schaffen nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera erleben. In dem Film «Goodbye June», der im Dezember auf der Streamingplattform Netflix erscheinen soll, stürzt der unerwartet schlechte Gesundheitszustand der Mutter eine Familie kurz vor Weihnachten ins Chaos. Mit dabei ist nicht nur Winslet selbst, sondern auch weitere Schauspielgrößen wie Helen Mirren («Die Queen») und Toni Collette («Hereditary – Das Vermächtnis»).

Wenn eine Frau wie Winslet Regie führt, dürfte wohl eine Regel am Set gesetzt sein: Versteckt, retuschiert oder zurechtgerückt wird nichts, Frauen werden in ihrer Vielfalt so gezeigt, wie sie eben sind. Denn auch ihr selbst sei es egal, wenn sie auf der Leinwand mal nicht perfekt aussehe, sagte sie mal dem Magazin «Harper's Bazaar»: «Im Gegenteil, ich bin stolz darauf.»

Der Welthit «Titanic» machte Kate Winslet an der Seite von Leonardo DiCaprio weltberühmt. (Archivbild) Foto: Mike Nelson/EPA/dpa

Gegen Bodyshaming: Winslet setzt sich immer wieder für diverse Körperbilder ein. (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa