So viele Kilo hat Ross Antony abgenommen! Schlager-Sänger verrät sein Abnehm-Geheimnis

In der ARD-Show "Schlagerchampions 2024" präsentierte sich ein Schlager-Sänger deutlich schlanker. Jetzt hat er verraten, wie er 18 Kilo verloren hat.

Ross Antonys Markenzeichen sind knallbunten Outfits und ein blondierter Seitenscheitel. Doch in seinem Fernsehauftritt bei "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" in der ARD machte der deutsch-britische Schlagerstar noch mit etwas anderem auf sich aufmerksam: Ross Antony hat abgenommen. Jetzt hat der meist gutgelaunte Entertainer verraten, wie viele Kilos gepurzelt sind und mit welchem Trick das funktioniert hat.

Schlagerstar: Ross Antony zeigt sich deutlich schlanker

Auch bei den "Schlagerchampions" vom 13. Januar 2024, moderiert von Florian Silbereisen, betrat Ross Antony die Bühne mit gewohnt knalligem Outfit: In rotem Hemd mit roter Paillettenfliege, darüber ein gelber, mit Strasssteinchen besetzter Anzug performte er seinen Song "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben". Dabei unübersehbar: Antonys deutlich schlankere Figur.

In der Sendung selbst brachte er seinen Gewichtsverlust nicht zur Sprache. Im Interview mit der Bild verriet der 49-Jährige aber nun, dass er in den letzten sechs Monaten 18 Kilo abgenommen habe.

18 Kilo in sechs Monaten: Das ist Ross Antonys Trick

Bereits 2017 gelang Ross Antony ein echter Abnehmerfolg: Damals nahm er 20 Kilo ab, gemeinsam mit seinem Mann Paul. In einem Interview mit spot on news erklärte der Schlager-Musiker damals: "Paul und ich haben vor ein paar Wochen entschieden, dass wir wirklich etwas tun müssen. Inzwischen sind bei mir 20 Kilo, bei Paul 16 Kilo runter. Wir fühlen uns wahnsinnig toll und gesund."

Wie genau es dem Schlagerstar jetzt zum zweiten Mal gelungen ist, so viele Pfunde purzeln zu lassen, hat Antony gegenüber Bild verraten: "Ich esse vernünftig und keine Zwischenmahlzeiten mehr, nur gesunde Sachen."

Ross war am Samstag auch in der Sendung, da er an diesem Abend mit dem Preis "Online-Eins des Jahres" ausgezeichnet wurde. Den gab es für Antonys Serie "Down the Road", in der sechs junge Menschen mit Trisomie-21 - die "Magic 6" - den Schlagerstar begleiten. Die "Magic 6" unterstützten Ross Antony auch bei seiner Performance bei den "Schlagerchampions 2024". An dem Abend standen auch Stars wie Helene Fischer, Andrea Berg, Howard Carpendale, Thomas Anders, DJ Ötzi oder Santiano auf der Bühne.

Erst kürzlich hatte sich Ross Antony in der ebenfalls von Florian Silbereisen moderierten ARD-Sendung "Schlager des Jahres" blamiert: Ihm war ein Fauxpas passiert - den allerdings auch schon mal sein Kollege Andy Borg begangen hat.