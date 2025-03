„Promis unter Palmen“ 2025: Wer ist raus gestern in Folge 3, 3.3.25?

„Promis unter Palmen“ ist ein Reality-TV-Format, welches erstmals im Jahr 2020 bei SAT.1 ausgestrahlt wurde. Bei den Teilnehmern handelt es sich um bekannte Persönlichkeiten aus dem Reality-TV, die im Rahmen der Sendung in verschiedenen Spielen und Challenges gegeneinander antreten und um eine Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro kämpfen. Die Sendetermine von „Promis unter Palmen“ 2025 fallen stets auf Montage, die Übertragung von Staffel 3 erfolgt über SAT.1 und die Streaming-Plattform Joyn. Damit es am Ende einen Sieger oder eine Siegerin gibt, müssen nach und nach immer mehr Kandidaten das Feld räumen. In Folge 3, die am 3. März ausgestrahlt wurde, traf es bereits den dritten Reality-Star.

Wer musste „Promis unter Palmen“ 2025 in der dritten Folge verlassen? Welche Stars haben weiterhin die Chance auf den Sieg? Antworten auf diese Fragen sowie alle weiteren Infos gibt es hier.

„Promis unter Palmen“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 3. März 2025?

In der dritten Folge von „Promis unter Palmen“ musste Kim Virginia die Traumvilla in Thailand verlassen. Passend zum Aufenthaltsort stand in Folge 3 das Spiel „Th-ei-land“ auf dem Programm, bei dem die Teilnehmer in zwei Teams gegeneinander antreten mussten. Lisha Savage und Yvonne Woelke fungierten dabei beide als Teamleaderinnen. Weil Chico aus Yvonnes Team aber aufgab, wurde die komplette Gruppe disqualifiziert und Lishas Team gewann. Somit waren sie, Christo, Nikola, Melody und Iris vor dem Rauswurf geschützt. Yvonne musste derweil zwei ihrer eigenen Teammitglieder nominieren - ihre Wahl fiel auf Kim Virginia und Cosimo Citiolo. Bei der obligatorischen Exit-Zeremonie entschied dann wie üblich das Siegerteam, wer gehen musste. Am Ende erhielt Kim die meisten Stimmen aus dem gegnerischen Team und durfte anschließend ihre Koffer packen.

„Promis unter Palmen“ 2025: Wer ist bereits raus?

Jeden Montag müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten neuen Herausforderungen stellen. Wer diesem Druck nicht standhielt und rausgewählt wurde oder sogar freiwillig das Handtuch warf, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Model Janina Youssefian (raus in Folge 1)

Ex-Nationaltorwart Eike Immel (raus in Folge 2)

Reality-Sternchen Kim Virginia Hartung (raus in Folge 3)

Welche Teilnehmer sind bei „Promis unter Palmen“ 2025 weiter dabei?

Nach Folge 3 können noch neun verbliebene Kandidaten um den Sieg, das Preisgeld und die „goldene Kokosnuss“ kämpfen. In der Übersicht sehen Sie die Promis, die aktuell noch im Rennen sind:

Lotto-Millionär Chico

High-Society-Lady und „Promis unter Palmen“-Legende Claudia Obert

„DSDS“-Ikone Menowin Fröhlich

Reality-Darstellerin Iris Klein

YouTube-Legende Chris Manazidis

Sänger Cosimo Citiolo

YouTuberin Lisha Savage

Reality-Darsteller Nikola Glumac

Reality-Sternchen Melody Haase

Schauspielerin Yvonne Woelke

„Promis unter Palmen“ 2025: Wiederholung von Folge 3 sehen

Wie bereits erwähnt, läuft „Promis unter Palmen“ 2025 für gewöhnlich jeden Montag auf SAT.1. Sollten Sie an diesem Tag jedoch die aktuelle Folge verpasst haben, dann können Sie die Episode nachträglich als Wiederholung ansehen. Auf Joyn lassen sich die Folgen jederzeit kostenlos abrufen, vorausgesetzt, Sie haben kein Problem mit Werbung. Für alle, die die Show lieber ohne Werbung streamen möchten, kostet dieses Vergnügen 6,99 € pro Monat (Stand: Februar 2025).

Wann läuft die nächste Folge 4 von „Promis unter Palmen“?

Es gibt noch fünf weitere Folgen von „Promis unter Palmen“ 2025 zu sehen. Eine Woche vor der regulären TV-Ausstrahlung können die Folgen bereits auf Joyn gestreamt werden. Die nächste Episode läuft am 10. März 2025 ab 20.15 Uhr im Free-TV bei SAT.1.

Das sind die übrigen fünf Sendetermine von „Promis unter Palmen“ 2025:

Folge 4: Montag, 10. März 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Folge 5: Montag, 17. März 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Folge 6: Montag, 24. März 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Folge 7: Montag, 31. März 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Folge 8: Montag, 7. April 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )