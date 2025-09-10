„Promis unter Palmen“ 2026: Wann geht die Reality-Show mit Staffel 4 weiter?

Sat.1 hat offiziell bekannt gegeben, dass „Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!“ 2026 mit Staffel 4 zurückkehrt. Zwölf prominente Persönlichkeiten ziehen in eine Villa in Thailand, wo sie unter ständiger Kamerabeobachtung leben und in verschiedenen Team- und Wettkampfspielen antreten. Auch wenn die Aufgaben zunächst Zusammenarbeit verlangen, entscheidet am Ende der Einzelkampf: Wer sich durchsetzt, gewinnt die „goldene Kokosnuss“ und bis zu 50.000 Euro Preisgeld. Neben den Spielen spielt das Zusammenleben der Kandidatinnen und Kandidaten eine wichtige Rolle. Allianzen, Konflikte und persönliche Dynamiken prägen den Alltag in der Villa und wirken sich auf den Verlauf der Show aus.

Sat.1-Senderchef Marc Rasmus erklärte zur Ankündigung: „Das Realityjahr beginnt in SAT.1 und auf Joyn auch 2026 wieder mit einer frischen Staffel von ‚Promis unter Palmen‘. Mit der Rückkehr dieses Erfolgsprogramms haben wir in SAT.1 zusammen mit ‚Villa der Versuchung‘ und natürlich unserem Herbst-Flaggschiff ‚Promi Big Brother‘ über das Jahr drei Realityformate, die herausragende Treiber für Joyn sind und linear Millionen Menschen begeistern.“

Wann startet die vierte Staffel? Wann sind die Sendetermine? Und gibt es eine Übertagung im TV und Stream? Alles bereits bekannte zur vierten Staffel von „Promis unter Palmen“ erfahren Sie hier

„Promis unter Palmen“: Start von Staffel 4

Die vierte Staffel ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen. Der Dreh hat bereits begonnen, ein genauer Starttermin steht jedoch noch aus und wird an dieser Stelle bekannt gegeben.

Die Wartezeit bis zum Start von „Promis unter Palmen“ lässt sich mit Sat.1 und Joyn Formaten wie „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“ oder „Villa der Versuchung“ überbrücken.

Sendetermine von „Promis unter Palmen“: Wann laufen die neuen Folgen?

Zu den Sendeterminen der vierten Staffel gibt es bislang keine offiziellen Ankündigungen. Ein Blick auf die vergangenen Staffeln zeigt jedoch, dass die Folgen in der Regel im Wochenrhythmus ausgestrahlt wurden. Dies war meist zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr. Es ist daher denkbar, dass sich die Ausstrahlung der vierten Staffel an diesem Schema orientieren wird.

Übertragung im Free-TV und Stream

Für Zuschauerinnen und Zuschauer gibt es zwei Möglichkeiten, die neue Staffel von „Promis unter Palmen“ zu verfolgen. Zum einen wird die Sendung klassisch im Free-TV bei Sat.1 ausgestrahlt. Wer die Folgen lieber unabhängig von festen Sendezeiten sehen möchte, kann zum anderen den Stream auf Joyn nutzen. So lässt sich das Geschehen in der thailändischen Villa sowohl linear am TV-Abend als auch örtlich flexibel online mitverfolgen.

„Promis unter Palmen“ 2025: Diese Kandidaten sind dabei

Über den genauen Starttermin und die Sendetermine der vierten Staffel hat Sat.1 bislang nicht viele Details genannt. Offiziell wurden jedoch bereits die Kandidatinnen und Kandidaten bekannt gegeben. Die Liste reicht von bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern über langjährige Reality-Gesichter bis zu prominenten TV-Persönlichkeiten. Mit dabei sind unter anderem Silvia Wollny, Menderes, Claude-Oliver Rudolph und Anouschka Renzi.

Erstmals zieht zudem ein Paar in die Villa ein. Die beiden standen bereits im Dschungelcamp vor der Kamera, wenn auch in unterschiedlichen Staffeln. Wirft man einen Blick auf die Übersicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zeigt sich eine Mischung aus Schauspielern, TV-Persönlichkeiten und Reality-Stars.

Claude-Oliver Rudolph

Gina-Lisa Lohfink

Silvia Wollny

Eric Stehfest

Edith Stehfest

Martin Angelo

Anouschka Renzi

Maurice Dziwak

Kevin Wolter

Menderes Bagcı

Dilara Kruse

Franziska Temme