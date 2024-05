Joan Collins ist Gastjurorin bei Klums "Topmodels"

In der Rolle der Alexis Colby war sie in den 1980er-Jahren eine TV-Ikone. Jetzt ist Joan Collins bei der Castingshow "Germany’s Next Topmodel" zu Gast.

Die als Schurkin aus der TV-Serie "Der Denver-Clan" bekannte Schauspielerin Joan Collins (90) ist am 16. Mai (20.15 Uhr) in der ProSieben-Show "Germany’s Next Topmodel" zu Gast. Sie wird als Gastjurorin an der Seite von Heidi Klum und Nikeata Thompson auftreten, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. In der Rolle der Alexis Colby war Collins in den 1980er-Jahren eine TV-Ikone gewesen.

Heidi Klum schwärmt über ihren Gast: "Sie ist nicht nur ein absoluter Weltstar, sondern auch eine meiner absoluten Kindheitsheldinnen. Seit über 70 Jahren steht sie schon im Rampenlicht und ist nicht umsonst die letzte Grande Dame in Hollywood. Es ist mir als Denver-Clan-Fan eine ganz besondere Ehre, dass sie heute mein Gast ist."

Und was steht diesmal auf dem Programm? Für eine Bademoden-Marke werden alle weiblichen und einige der männlichen Models zum Casting geladen.

(dpa)