"ProSieben Thema: Afghanistan im Griff der Taliban": Termin, Übertragung und Infos

"Afghanistan im Griff der Taliban" ist die neueste Reportage von Thilo Mischke. Wann ist sie im TV zu sehen? Wie läuft die Übertragung und wer ist Thilo Mischke überhaupt? Wir haben alle Infos.

Der Journalist Thilo Mischke sucht sich für seine Reportagen meist politisch aufgeladene und auch schwierige Themen aus. 2019 hatte er beispielsweise für ProSieben den Film "Deutsche an der ISIS-Front" gedreht, wofür er 2020 den Bayrischen Fernsehpreis erhielt. 2021 drehte er eine weitere Prosieben-Reportage mit dem Titel "Das Erbe des Dschihad: Was tun mit Deutschlands IS-Terroristen?", die sich erneut mit der Terror-Organisation Islamischer Staat beschäftigte.

Darüber hinaus hat sich Mischke aber auch mit deutschem Extremismus beschäftigt und 2020 die rechtsradikale Szene in Deutschland unter die Lupe genommen. Sein neuester Tatsachenbericht führt ihn diesmal nach Afghanistan. Unter dem Titel "Afghanistan im Griff der Taliban" macht er sich vor Ort ein Bild davon, wie sich das Land nach der Machtübernahme der Taliban verändert hat.

Wann gibt es "Afghanistan im Griff der Taliban" im TV zu sehen? Wie läuft die Übertragung und wer ist Thilo Mischke überhaupt? Wir haben alle Infos zur Übertragung der Reportage live im TV und Stream und stellen Ihnen den Journalisten außerdem näher vor.

TV-Termin von "ProSieben Thema: Afghanistan im Griff der Taliban": Wann läuft die Reportage?

Die neueste Reportage von Thilo Mischke namens "Afghanistan im Griff der Taliban" gibt es am 29. August 2022 um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen. Mischke spricht darin unter anderem mit einem Taliban-Kommandant, der ihm im Interview sagt: "Wenn ich dich vor einem Jahr gesehen hätte, hätte ich dir eine Kugel in den Kopf geschossen."

Außerdem trifft der ProSieben-Reporter einen Schulleiter, der in seiner Schule heimlich auch Mädchen unterrichtet – vor allem für Frauen haben sich die Lebensumstände in Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban nämlich dramatisch verschlechtert. Desweiteren spricht Mischke mit einer Familie, die auf eine Evakuierung nach Deutschland hofft.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Landes haben zuerst einen jahrelangen Krieg erlebt und müssen nun nach dem Abzug der NATO-Truppen unter der Herrschaft der Taliban leiden. Wie erleben der Reporter und seine Gesprächspartnerinnen und Gesprächstpartner Afghanistan unter dem Regime der radikalislamischen Miliz? Und wie bewerten Afghaninnen und Afghanen ihre neue, alte Lebenssituation? Diese und weitere Fragen will Thilo Mischke mit seiner Reportage beantworten.

Übertragung von "ProSieben Thema: Afghanistan im Griff der Taliban" live im TV und Stream

Die Reportage "Afghanistan im Griff der Taliban" können Sie am 29. August 2022 um 20.15 Uhr live im TV auf ProSieben verfolgen. Neben der Übertragung im Fernsehen haben Sie außerdem die Möglichkeit, den neuesten Film von Thilo Mischke online im Stream anzusehen. Zum einen können Sie den Live-Stream direkt über die Homepage von ProSieben aufrufen. Außerdem bietet auch die Streaming-Plattform Joyn das Live-Programm von ProSieben im Stream an. Beide Varianten sind kostenlos, erfordern jedoch das Anlegen eines Benutzerkontos.

"ProSieben Thema: Afghanistan im Griff der Taliban" in der Wiederholung sehen

Sollten Sie am Montag, dem 29. August 2022, abends schon etwas anderes vorhaben, dann können Sie die Reportage "ProSieben Thema: Afghanistan im Griff der Taliban" auch danach in der Wiederholung ansehen. Wie beim Live-Stream haben Sie auch hier zwei Möglichkeiten. Die ganze Folge steht nach der Ausstrahlung auf Abruf auf der Homepage von ProSieben zur Verfügung. Alternativ können Sie "Afghanistan im Griff der Taliban" auch beim Streaming-Anbieter Joyn in der Wiederholung sehen.

"ProSieben Thema: Afghanistan im Griff der Taliban": Reporter Thilo Mischke vorgestellt

Thilo Mischke kommt aus Berlin und ist neben seiner Arbeit als Journalist auch Autor sowie Fernsehmoderator. Nachdem er die Schule mit dem Abitur abgeschlossen hatte, studierte Mischke Japanologie und Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität. Er absolvierte zwei Jahre lang ein Volontariat beim dem Videospielmagazin "GEE", das mittlerweile eingestellt wurde. In den Jahren danach arbeitete Mischke als freier Redakteur, gründete seine eigene Textagentur namens "plusquamperfekt – textproduktion" und schrieb unter anderem von 2012 bis 2016 eine Kolumne für das Magazin GQ. Seit 2012 dreht er nun regelmäßig investigative Reportagen für ProSieben und wurde für seine Arbeit an der Reihe "Uncovered" schon mehrfach für den deutschen Fernsehpreis nominiert. (AZ)