Badeverbot auf Mallorca: Aktivisten protestieren gegen Massentourismus

Aktivisten haben an Stränden auf Mallorca Zettel aufgehängt, die Urlauber auf Englisch das Baden verbieten sollen. Darunter steht auch etwas auf Katalanisch.

Wer in den vergangenen Tagen an einen Strand in der mallorquinischen Gemeinde Manacor kam, dürfte dort aufgehängte Zettel vorgefunden haben. Diese stammen von Aktivisten der antikapitalistischen Gruppe Caterva. Die Zettel, die an vielen Stränden und Buchen angebracht sind, weisen auf Englisch auf ein Badeverbot für Urlauber hin – etwa wegen Quallen oder Steinschlags.

Aktivisten wollen auf Mallorca auf Massentourismus aufmerksam machen

Doch unten auf dem Zettel steht auch etwas Katalanisch. Dort heißt es wiederum, das Baden sei problemlos möglich, es bestehe keinerlei Gefahr. "Es gibt weder ausländische Touristen noch Quallen", schreibt Caterva. Oder: "Hereinspaziert, die einzige Gefahr ist der Massentourismus."

Wie die Mallorca Zeitung berichtet, will Caterva mit der Aktion auf die "Enteignung der Strände" durch Urlauber hinweisen. Dazu haben sie zwischen der Cala Morlanda und der Cala Bota entsprechende Zettel aufgehängt.

Massentourismus auf Mallorca: Caterva macht auch Hotels verantwortlich

Laut Caterva sei der Tourismus ein Beispiel dafür, wie ein Wirtschaftszweig kostenlos Land ausbeute und aus Arbeitnehmern das Maximale heraushole. Das berichtet unter anderem das Mallorca Magazin. Die Aktivisten machen für die Entwicklung Hotelunternehmen und "die Rafael Nadals" sowie deren "Komplizen" in vielen Rathäusern und in der Landesregierung verantwortlich.

