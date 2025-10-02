Icon Menü
Protest: Gaza-Hilfsflotte: 600 Menschen bei Protest in Frankfurt

Protest

Gaza-Hilfsflotte: 600 Menschen bei Protest in Frankfurt

Israel hat die bisher größte Gaza-Hilfsflotte wie erwartet abgefangen. Dagegen sind in Frankfurt mehrere Hundert Menschen auf die Straße gegangen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Schiffe der Sumud-Flottille wurden gestoppt. In Frankfurt gab es dagegen eine Demo.
    Die Schiffe der Sumud-Flottille wurden gestoppt. In Frankfurt gab es dagegen eine Demo. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

    In der Frankfurter Innenstadt demonstrieren laut Polizei rund 600 Menschen wegen des Stopps der Gaza-Hilfsflotte durch Israel. Die Versammlung sei kurzfristig angemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind demnach an der Hauptwache gestartet und laufen durch die Innenstadt.

    Die israelische Marine hatte im Mittelmeer eine propalästinensische Gruppe privater Segel- und Motorboote kurz vor dem Gazastreifen gestoppt. Spezialeinheiten nahmen insgesamt mehr als 400 Besatzungsmitglieder aus Dutzenden Ländern in Gewahrsam.

    Die Trägerorganisation der Aktion warf Israel einen Bruch des Völkerrechts und Kriegsverbrechen im Gazastreifen vor. In mehreren europäischen und arabischen Ländern kam es zu Kundgebungen und Demonstrationen gegen das Vorgehen Israels.

