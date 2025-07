Mönche sollen rausgeworfen werden: Der Aufstand der Augustiner

Giuseppe Pagano trägt die schwarze Kutte der Augustiner. Er hat kurz geschorene, weiße Haare, ein markantes Gesicht. Der 65-Jährige ist Prior des Augustinerordens im Kloster Santo Spirito von Florenz. Er sieht aus wie einer, mit dem man sich lieber nicht streiten möchte. Aber der furchtlose Geistliche hat sich mit dem italienischen Staat angelegt. Und er hat einen mächtigen Freund, Papst Leo XIV. Der ist ebenfalls Augustiner.

Die fünf noch verbliebenen Mönche sollen rausgeworfen werden

Der Grund für Paganos Ärger ist der Verkauf des Augustinerkonvents mit seinen beiden wunderbaren Kreuzgängen. Er liegt auf der südlichen Arno-Seite, einen Steinwurf vom zum Unesco-Kulturerbe zählenden historischen Zentrum und dem Ponte Vecchio entfernt. „Der italienische Staat will Santo Spirito zu einer Luxusherberge machen“, sagt Pagano. Zum Komplex gehört die von Filippo Brunelleschi gestaltete Rennaissance-Basilika Santo Spirito. Seit dem 13. Jahrhundert waren die Augustiner die Hausherren. Dichter wie Francesco Petrarca und Giovanni Boccaccio verkehrten hier, Michelangelo war als Jüngling da, später kehrte der Augustiner Martin Luther auf dem Weg nach Rom hier ein. Jetzt sollen die fünf noch verbliebenen Odensleute rausgeworfen werden.

Denn seit 1866 gehört der Komplex dem italienischen Staat, der Teile des Konvents an die Armee verpachtete. Die immer kleiner werdende Augustiner-Gemeinde mit einst 400 Mitgliedern wurde geduldet. Nachdem später das Verteidigungsministerium aus Santo Spirito abgezogen war, wurde die Anlage zur kommerziellen Nutzung ausgeschrieben. Das Areal wurde schließlich 2022 an private Investoren verkauft. Noch ist nicht klar, ob hier eine Luxus-Residenz für Senioren oder ein weiteres Sterne-Hotel entstehen soll. Klar ist nur: die Augustiner müssen raus.

Giuseppe Pagano organisierte Proteste, die über die Grenzen der Stadt für Furore sorgten. „Sobald hier die Arbeiten beginnen, besetzen wir das Kloster“, droht er. Die Opposition im Stadtrat von Florenz weiß er auf seiner Seite. Roberto De Blasi von der Fünf-Sterne-Bewegung sagt: „In den letzten Jahren haben wir den Ausverkauf historischer Gebäude in der Stadt an große ausländische Konzerne erlebt.“ Luxuriöse Studentenwohnheime oder Luxushotels seien entstanden.

Der klamme italienische Staat versucht seit Jahren, seine Konten mit dem Verkauf von Immobilien aufzubessern

Das Problem betrifft nicht allein Florenz. Der klamme italienische Staat versucht seit Jahren, seine Konten mit dem Verkauf seiner Immobilien aufzubessern. Nach Angaben von Transparency International wurden in den Jahren 2015 bis 2020 in Florenz Staatsimmobilien im Wert von 622 Millionen Euro verhökert, in Rom 50 Immobilien im Wert von 1,4 Milliarden Euro und in Mailand 164 Gebäude im Wert von fast acht Milliarden Euro. Nur selten kommt es zu Protesten. Denn fast immer stehen die Immobilien, darunter viele ehemalige Kasernen, leer.

Pagano bleibt in seinem Kampf vielleicht noch ein anderer Weg – der über den Vatikan und seinen Freund, den Papst. Der Pater kennt Leo XIV. seit 1983, damals noch als einfachen Priester mit Namen Robert Prevost. Beide studierten im Augustinerkolleg in Rom und fachsimpelten in ihrer Freizeit über Fußball. „Wir hatten immer ein offenes Verhältnis, wir haben uns auch die Meinung gesagt, ich bin sehr stur“, erzählte Pagano nach der Papstwahl. Das Verhältnis ist eng, Prevost traute die Schwester Paganos. Wenn der den Mut bei seinem Kampf gegen die Windmühlen zu verlieren drohte, munterte der heutige Leo XIV. ihn auf.

Gemeinsam kamen sie auf die Idee, Santo Spirito in ein internationales Studienzentrum zu verwandeln. Ob sich der Staat auf so einen Deal einlässt? Einen Namen gäbe es schon: „Studienzentrum Papst Leo XIV.“