Prozess gegen Gil Ofarim: Lüge oder Wahrheit?

Vor zwei Jahren ging online ein Video von Gil Ofarim viral. Jetzt muss es sich wegen Verleumdung und Falschaussage vor Gericht verantworten.

Der jüdische Sänger Gil Ofarim ist vor Gericht angeklagt. Der Prozess begann am Dienstag um 9 Uhr im Landgericht Leipzig. Im Oktober 2021 erhob er schwere Antisemitismusvorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter. "Packen Sie Ihren Stern ein", soll der Rezeptionist des "The Westin" in Leipzig in Bezug auf eine Kette Ofarims, die den Davidstern gezeigt haben soll, gesagt haben. Der Davidstern ist eines der bekanntesten Symbole, die mit dem Judentum verbunden werden. Diese Geschichte erzählte der 41-jährige Musiker aufgelöst in einem zweiminütigen Video, das er auf Instagram veröffentlichte. Nun ist er wegen Verleumdung und falscher Versicherung an Eides statt angeklagt.

Aufgrund der aktuellen Situation in Nahost gelten bei dem Prozess erhöhte Sicherheitsovorkehrungen. Auch wurde der Abstand zwischen Publikum und Anklagebank vergrößert, weshalb die Zahl der Sitzplätze von 100 auf 85 sank. In der Verhandlung gegen Ofarim äußerte sich sein Verteidiger, Rechtsanwalt Alexander Stevens, zu den Vorwürfen. Es handele sich um einen "klassischen Fall von Aussage gegen Aussage", so der Verteidiger. Sei während des Vorfalls vor gut zwei Jahren ein diskriminierendes Wort gefallen, so sei sein Mandant freizusprechen, betonte der Rechtsanwalt.

Möglich sei, dass es sich bei dem Fall um ein Missverständnis oder schlechten Humor handele - oder eben doch um eine "antisemitische Anspielung", sagte der Anwalt. Für die Gesellschaft sei es wichtig, dass das Gericht die Wahrheit ermittle. Außerdem betonte der Rechtsanwalt, es gehe "nicht um den Stern, sondern um die Diskriminierungserfahrung". Mobbing und Diskriminierung seien - besonders für Opfer - schwer nachzuweisen. Die öffentliche Meinung sei in dem Fall von mehreren Lügen bestimmt. So sei es beispielsweise falsch, dass das Hotel nach dem Vorfall ergebnisoffen und fair ermittelt habe. Auch halte die Verteidigung es für "völlig unplausibel", dass sich der Vorfall so abgespielt habe, wie es der Hotelmitarbeiter geschildert habe.

Etwa sechs Monate nach den Antisemitismus-Vorwürfen hat die Staatsanwaltschaft Leipzig Anklage wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung gegen Ofarim erhoben. Das Ermittlungsverfahren gegen den Hotelmitarbeiter wurde eingestellt. Im September teilte das Landgericht Leipzig dann mit, dass es die Anklage zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet habe. Der Hotelmitarbeiter, der Anzeige erstattete, tritt im Prozess laut Gericht als Nebenkläger auf.

Gil Ofarim erhielt für den Prozess in Leipzig Personenschutz

Das Landgericht teilte mit, dass die Staatsanwaltschaft Leipzig noch eine weitere Anklage gegen Ofarim erhoben habe. Darin gehe es um falsche eidesstattliche Versicherung sowie Betrug und versuchten Betrug. Hintergrund der weiteren Anklage seien zwei Anträge auf einstweilige Verfügung, mit denen Ofarim gegen Presseveröffentlichungen vorgegangen sei. Darin soll er wahrheitswidrig eidesstattlich versichert haben, nie geäußert zu haben, dass das von ihm erstellte Video "viral gehen" solle, wobei er auch die – aus Sicht der Staatsanwaltschaft – unzutreffenden Äußerungen über die Worte des Hotelmitarbeiters wiederholt haben soll, teilte das Gericht mit. Ofarim sagte vor Gericht in Bezug auf den Vorfall und das Video: "Ich würde es wieder tun." Er besteht weiterhin darauf, die Wahrheit gesagt zu haben.

Bei Verhandlung gegen Gil Ofarim geht es auch um Antisemitismus

Der Nebenkläger, Hotelmitarbeiter Marcus W., macht Schadensersatzansprüche geltend. Vizepräsident des Landgerichts, Johann Jagenlauf, sagte MDR SACHSEN, die Forderung des Nebenklägers beliefen sich auf 20.000 Euro.Das Gericht hat in dem Verfahren bis zum 7. Dezember zehn Verhandlungstage angesetzt. Der Vorsitzende Richter hatte nach Verlesung der Anklage erklärt, es sei eine "allgemeinkundige Tatsache", dass in allen Schichten und Strömungen in Deutschland offener und verdeckter Antisemitismus anzutreffen sei. (mit dpa)