Totes Baby entdeckt – Eltern kommen wegen Mordes vor Gericht

Weil es seine neugeborene Tochter ermordet haben soll, steht ein Elternpaar von Dienstag an (9.00 Uhr) vor dem Darmstädter Landgericht. Das tote Kind war am 4. Dezember vergangenen Jahres in der Wohnung der Mutter in Neu-Isenburg im Kreis Offenbach entdeckt worden. Die Frau wurde kurz nach dem Leichenfund festgenommen, der Vater etwa zwei Wochen später. Beide sind in Untersuchungshaft.

Nach Gerichtsangaben sollen die 21 Jahre alte Mutter aus Neu-Isenburg und der 26 Jahre alte Angeklagte aus Frankfurt eine Liebesbeziehung gehabt haben. Die Frau sei ungewollt schwanger geworden. Nach der Geburt der Tochter sollen die Angeklagten nach Ansicht der Staatsanwaltschaft beschlossen haben, das Baby zu töten.

Die Anklage lautet auf Mord. Verhandelt wird vor einer der Jugendkammern des Landgerichts, weil die Mutter bei ihrer Festnahme 20 Jahre alt und damit eine Heranwachsende war. Für den Prozess sind bislang neun Verhandlungstage bis zum 4. Dezember angesetzt.