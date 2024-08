Falscher Milliardärserbe soll Shania Geiss verleumdet haben

Weil er in den sozialen Medien fälschlicherweise den Eindruck erweckt haben soll, mit dem Reality-TV-Star Shania Geiss (20) Sex gehabt zu haben, muss sich ein junger Mann am Mittwoch (13.30 Uhr) vor dem Heilbronner Amtsgericht verantworten. Dem Mann wird Verleumdung vorgeworfen. Geiss wollte vor dem Prozess keine Stellungnahme abgeben.

Der Angeklagte, Jahrgang 1999, soll dem Gericht zufolge auf seinem Instagram-Account, dem rund 500.000 Menschen folgten, einen gefälschten Chatverlauf hochgeladen haben, aus dem hervorgehen sollte, er habe mit Geiss in einem Club in Kitzbühel sexuelle Handlungen ausgetauscht. Laut Gericht soll ihm dabei bewusst gewesen sein, dass es weder an diesem Tag noch zu einem anderen Zeitpunkt ein Treffen zwischen den beiden gegeben habe - und schon gar nicht ein Treffen mit sexuellen Handlungen.

Falsche Chats auch an Medien weitergegeben?

Der Mann habe sich mit dem angeblichen Sexualkontakt vor seinen Followern brüsten wollen und dabei in Kauf genommen, dass Geiss in der Öffentlichkeit ehrverletzend bloßgestellt wurde, so das Gericht. Zudem soll er die gefälschten Chatnachrichten auch zwei Medien weitergegeben haben, die beide über den angeblichen Sexualkontakt berichtet hatten, so das Gericht.

Auf seinem Instagram-Kanal soll der Mann sich dem Gericht zufolge als Milliardärserbe darstellen, der mit einem Vermögen von 23 Milliarden Euro ein Luxusleben führt. Tatsächlich sei der Mann aber Soldat, der «lediglich über bescheidene Einkünfte» verfügen solle, heißt es vom Gericht.

Bekannte TV-Familie mit eigener Show

Die Familie Geiss wurde durch die Fernseh-Show «Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie» bekannt, in der sie seit 2011 Einblicke in ihr Jetset-Leben gibt. Shania Geiss ist die jüngere Tochter von Robert und Carmen Geiss und hat noch eine Schwester namens Davina. Die Familie stammt aus Köln, lebt aber im Fürstentum Monaco.