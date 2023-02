Klimaaktivist klebt sich bei Prozess an Richtertisch fest

Während eines Prozesses in Berlin hat sich der Klimaaktivist Henning Jeschke am Richtertisch festgeklebt. "Ich muss es tun", rief er dabei lautstark.

Klimaaktivist Henning Jeschke hat am Donnerstag vor Gericht für einen Eklat gesorgt. Das 23-jährige Gründungsmitglied der Gruppe "Letzte Generation" sprang in einem Prozess gegen ihn mitten in der Verhandlung vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten auf und klebte sich am Richtertisch fest. "Ich habe mich festgeklebt. Ich muss es tun, weil wir über Klimanotstand reden müssen", rief Jeschke lautstark im Saal D107. "Es tut mir leid. Ich muss es tun", sagte der 23-Jährige.

Jeschke filmte sich während der Aktion selbst, so eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur. Der Richter verließ den Saal und alarmierte Justizbedienstete. Diese sollten den Angeklagten loslösen. Das Publikum musste den Saal verlassen.

Prozess: Das wird Klimaaktivist Henning Jeschke vorgeworfen

In dem Prozess geht es um mehrere Aktionen der "Letzten Generation" in der Zeit von März bis Juni 2022, an denen er sich beteiligt haben soll. Die Staatsanwaltschaft Berlin wirft Jeschke Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor. Es wurden Strafbefehle erlassen, wonach der Klimaaktivist eine Geldstrafe zahlen sollte. Es kam zum Prozess, weil er Einspruch dagegen erhoben hatte. Am Donnerstag handelte es sich um einen Fortsetzungstermin.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Letzte Generation" will Proteste ausweiten

"2023 wird unser Widerstand größer als je zuvor", hatten Aktivisten auf einer Pressekonferenz Anfang Februar verkündet. Die Proteste werden laut der Ankündigungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens stattfinden. Die "Letzte Generation" will an bekannten Protesten festhalten, diese allerdings mit deutlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchführen. Regionen in allen Teilen Deutschland könnten betroffen sein. (mit dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch