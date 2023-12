Mord in Philippsburg: Ehemann soll 36-Jährige mit Messerstichen getötet haben

Vor dem Karlsruher Landgericht muss sich ein 37-Jähriger verantworten, der im Verdacht steht, einen Mord begangen zu haben. Was zu der Tat bisher bekannt ist.

Der Mord einer 36-Jährigen im März 2023 in Philippsburg (Landkreis Karlsruhe) sorgt weiter für Aufsehen. Vor dem Schwurgericht des Landgerichts Karlsruhe hat nun der Prozess gegen den angeklagten Ehemann begonnen. Zehn Hauptverhandlungstage mit etlichen Zeugen sind geplant. Dem inzwischen 37-Jährigen wird zur Last gelegt, seine Frau umgebracht zu haben. Was bisher zu dem Fall bekannt ist, lesen Sie in diesem Text.

Mordprozess in Philippsburg: Was über die Tat bekannt ist

Am 18. März 2023 wird eine 36-jährige Frau gegen 15 Uhr schwer verletzt in ihrer Wohnung in Philippsburg aufgefunden. Nur kurze Zeit später stirbt die Mutter von zwei Kindern trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen an den Folgen dieser Verletzungen. Das geht aus dem Polizeibericht über die Tat hervor. Schnell sei klar gewesen, so die Beamten, dass es sich um ein Kapitalverbrechen handle. Eine Sonderkommission mit 30 Ermittlern wurde umgehend gebildet. Ein Polizeisprecher bestätigte nach der Obduktion der Leiche: "Die Frau wurde definitiv getötet."

Mord an 36-Jähriger: Verdacht fällt auf Ehemann

Die Frau soll laut Polizei verblutet sein, nachdem ihr mehrere Messerstiche im Oberkörper zugefügt worden sind. Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll sie gerade in der Küche Teiglinge verarbeitet haben, als mutmaßlich ihr Mann an sie herantrat und mehrmals auf sie einstach. Durch einen Telefonanruf seien die Beamten zur Wohnung geführt worden sein.

Schon kurze Zeit nach der Tat sahen die Ermittler eigenen Angaben zufolge das Motiv im "zwischenmenschlichen Bereich". Der Verdacht fiel auf den Ehemann des Opfers. Fünf Tage nach der Tat wurde dieser festgenommen, damals noch unter dem Vorwurf des Totschlags, wie der SWR berichtete. Seither sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Mordprozess in Philippsburg: Was war das Motiv?

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wirft dem Angeklagten nun vor, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen seine Ehefrau ermordet zu haben. Laut dpa und lsw geht aus dem ersten Verhandlungstag vor dem Schwurgericht am 13. November hervor, dass der mutmaßliche Täter seine Frau auch deshalb tötete, weil er befürchtete, bei einer Trennung Haus und Kinder zu verlieren.

Bisher schweige der Deutsche zu den Vorwürfen. Geäußert habe er sich bisher kaum, bestätigte lediglich seine Personalien und dass er seit sechs Jahren mit seiner Frau verheiratet war. Als Nebenkläger am Verfahren seien die Eltern des Opfers beteiligt. Die Verhandlung dauert an und ist bis Januar 2024 angesetzt. Dann soll ein Urteil im Mordprozess fallen.

