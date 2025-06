Partnerin getötet und Leiche eingemauert? Urteil erwartet

Im Prozess um eine eingemauerte Leiche in Stuttgart muss ein Gericht am Freitag (11.00 Uhr) in Stuttgart entscheiden, ob es der Staatsanwaltschaft glaubt oder den Beteuerungen des angeklagten Lebensgefährten der getöteten Frau. Der Mann ist wegen Totschlags angeklagt.

Ihm wird vorgeworfen, seine gleichaltrige Lebensgefährtin Anfang Juli 2024 während eines Streits mit einem Messer getötet zu haben. Anschließend soll er die Leiche mit Dämmmaterial bedeckt und in einem Treppenhaus eingemauert haben. Der Rumäne hat die Vorwürfe aber zurückgewiesen. «Ich bin überhaupt nicht schuldig», sagte er im Prozess.

Angehörige und Bekannte der Frau hatten mehrere Wochen und Monate keinen Kontakt mehr zu ihr herstellen können. Dann meldeten sie die Frau als vermisst. Ende Oktober durchsuchten Polizisten mit Hilfe eines Leichenspürhundes die Wohnung ihres Lebensgefährten im Hinterhaus der Kneipe und entdeckten den teilweise bereits mumifizierten und verwesten Leichnam hinter einer Mauer im Treppenhaus.

Die Erwartungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung könnten kaum weiter auseinanderliegen: Während die Ankläger auf elf Jahre Haft wegen Totschlags plädieren, fordert der Anwalt des angeklagten Mannes einen Freispruch.

Ermittler fanden die Leiche der Frau hinter einer Mauer im Stuttgarter Süden. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa