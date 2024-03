Prozess zwischen Oliver Pocher und Fat Comedy beginnt: Worum geht es?

Vor zwei Jahren schlug der Rapper Fat Comedy Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfes ins Gesicht, das Video dazu wurde im Internet millionenfach geklickt. Nun beginnt der Strafprozess.

Oliver Pocher soll am Freitag als Zeuge vor dem Dortmunder Amtsgericht aussagen. Der Comedian tritt in einem Strafprozess gegen den Rapper Fat Comedy, der nun beginnt, als Nebenkläger auf. Dem angeklagten Musiker wird vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen.

Oliver Pocher und Fat Comedy vor Gericht: Worum geht es?

Der Vorfall liegt inzwischen zwei Jahre zurück. Am Rande eines Boxkampfes im März 2022 in den Dortmunder Westfalenhallen schlug der 25-jährige Rapper Pocher, der in der ersten Reihe saß, unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Comedian fiel fast vom Stuhl. Er war in ein Gespräch vertieft gewesen und hatte erst im letzten Augenblick bemerkt, dass Fat Comedy sich ihm näherte. Da war es aber schon zu spät.

Der Rapper, der eigentlich Giuseppe Sumrain heißt und oft mit dem Beinamen Omar auftritt, hatte seinen Angriff auf Pocher regelrecht inszeniert. Jemand filmte den Vorfall mit dem Handy. Das Video wurde im Internet seitdem millionenfach angeschaut. Fat Comedy selbst hatte es in den sozialen Medien veröffentlicht. Inzwischen ist der Post gelöscht. Der Rapper rechtfertigte seinen Angriff auf Pocher damals so: "Weil du so ein unschönen Charakter hast. Menschen gerne erniedrigst, Menschen unterstützt die behaupten vergewaltigt worden zu sein obwohl es nicht stimmt – die Anzeige nehme ich sehr gerne in Kauf, Liebe Grüße Omar".

Pocher, der für seine sarkastischen Videos über Influencer wie Fat Comedy schon häufig in die Kritik geriet, meldete sich wenige Tage nach dem Vorfall mit einem knapp 15 Minuten langen Video im Internet zu Wort. Darin sprach er von seinen Verletzungen, die er bei der Ohrfeige erlitten hatte – Ohrschädigung, Höreinschränkungen und Gleichgewichtsstörungen – und kündigte rechtliche Schritte gegen Fat Comedy an.

Prozess nach Angriff auf Oliver Pocher: Welche Strafe droht Fat Comedy?

Im Juli 2023 standen die beiden erstmals vor Gericht. Das Landgericht Frankfurt hat Pocher in dem Zivilverfahren insgesamt 50.000 Euro Schmerzensgeld und Entschädigung zugesprochen. Er und seine Anwälte hatten 100.000 Euro gefordert. Das Urteil ist bislang nicht rechtskräftig, die Verteidigung des Rappers ging in Berufung. Das Ende ist noch offen.

Auch strafrechtlich ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Fat Comedy droht bei einer Verurteilung am Amtsgericht Dortmund im schlimmsten Fall eine Haftstrafe. Mit einem Urteil wird noch an diesem Freitag gerechnet. Sein Verteidiger Burkhard Benecken hat angekündigt, dass sich der Rapper zur Sache einlassen will. Er kündigte auch eine öffentliche Entschuldigung im Gerichtssaal an. Der 25-Jährige bereue den Angriff und habe bereits freiwillig 2000 Euro Schmerzensgeld an Pocher gezahlt.