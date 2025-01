Reisende im Bahnhof mit Messer angegriffen: Mann vor Gericht

Nach einer Messerattacke mit zwei verletzten Reisenden im Warteraum des Stuttgarter Bahnhofs steht der mutmaßliche Angreifer vom kommenden Montag (09.15 Uhr) an vor Gericht. Das Landgericht will an bislang acht geplanten Verhandlungstagen versuchen, ein Motiv für die Tat vom vergangenen Juli zu ergründen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem damals 26-Jährigen vor, am frühen Morgen und völlig unvermittelt zunächst auf einen schlafenden Mann eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt zu haben. Verletzungen erlitt auch eine Frau, die dem angegriffenen Mann zu Hilfe kommen wollte.

Nach Polizeiangaben kannten sich die beiden Opfer, den mutmaßlichen Täter kannten die beiden aber nicht. Zunächst äußerte sich der Deutsche nicht zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor.