Strafprozess gegen Kevin Spacey - Elton John als Zeuge

Hollywoodstar Kevin Spacey steht wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe vor Gericht. Als Zeuge der Verteidigung wird der britische Sänger und Songwriter Elton John geladen. Können seine Aussagen weierhelfen?

Der britische Popstar Elton John hat im Strafprozess gegen den US-Hollywoodstar Kevin Spacey am Montag vor Gericht in London als Zeuge der Verteidigung ausgesagt. Der 63-Jährige mehrfache Oscar-Preisträger ist wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe gegen mehrere Männer angeklagt.

Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, wurde der 76 Jahre alte Sänger und Songwriter, der kürzlich seine Abschiedstournee beendete, aus Monaco per Videoübertragung zugeschaltet. Zuvor hatte auch sein Ehemann David Furnish ausgesagt. Es ging dabei unter anderem um eine Wohltätigkeitsveranstaltung in Elton Johns Anwesen in Windsor Anfang der 2000er-Jahre, bei der Spacey anwesend war. Eines der mutmaßlichen Opfer wirft Spacey vor, ihn auf der Fahrt dorthin begrapscht zu haben.

Was sich Spacey und seine Verteidiger von der Befragung Elton Johns erhofften, blieb zunächst unklar. Der Sänger ("Rocket Man", "Candle In The Wind") bestätigte, dass Spacey bei dem Event war. Er könne sich daran erinnern, weil Spacey in einem Frack erschienen sei, sagte er. Der Schauspieler habe auch die Nacht in seinem Haus verbracht, gab er an.

(dpa)