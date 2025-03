Umher schreiender Mann löst Großeinsatz der Polizei aus

Ein möglicherweise psychisch kranker Mann hat in Waldershof (Landkreis Tirschenreuth) einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Die Beamten seien am Mittag wegen einer laut umher schreienden Person gerufen worden, teilte die Polizei mit. «Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen befand sich der 39-Jährige bereits auf dem Balkon seiner Wohnung», hieß es. Der Mann habe sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Eine zielführende Kontaktaufnahme sei nicht möglich gewesen. Deshalb hätten Spezialkräfte der Polizei den Mann überwältigen müssen. Es sei dabei niemand verletzt worden.

