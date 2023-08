"Neue Geschichten vom Pumuckl": Das erwartet Sie bei der Neuauflage

Pumuckl kehrt mit einer Neuauflage bei RTL+ zurück. Das ist bisher rund um Start, Besetzung, Handlung und Folgen von "Neue Geschichten vom Pumuckl" bekannt.

Kaum einer kennt den Kobold mit den roten Haaren nicht: Die Münchner Serie "Meister Eder und sein Pumuckl" aus den 80er-Jahren zählt bis heute zu den bekanntesten und beliebtesten deutschen Familienklassikern.

Pumuckl kann es einfach nicht lassen und spielt in der Werkstatt von Meister Eder dem ein oder anderen Münchner einen Streich. Sein Glück: Er kann von der einen auf die andere Sekunde unsichtbar werden. Zwar ist Meister Eder des Öfteren von den Streichen des rothaarigen Koboldes verärgert, dennoch entwickelt sich zwischen den beiden eine tiefe Freundschaft.

Nun soll das Revival "Neue Geschichten vom Pumuckl" an den alten Klassiker anknüpfen. Die berühmte Werkstatt von Meister Eder wurde dafür wieder aufgebaut, um bei den Zuschauern Erinnerungen zu wecken. In "Meister Eder und sein Pumuckl" spielte der verstorbene Gustl Bayrhammer die Hauptrolle Meister Eder. Der neue Kumpan an Pumuckls Seite ist in "Neue Geschichten vom Pumuckl" Meister Eders Neffe, gespielt von Florian Brückner.

Sie möchten mehr zur Neuauflage vom "Pumuckl" wissen? Hier in diesem Artikel haben wir für Sie eine Übersicht zusammengestellt, was bisher zu Start, Besetzung, Handlung und Folgen von "Neue Geschichten vom Pumuckl" auf RTL+ bekannt ist.

Wann ist der Start von "Neue Geschichten vom Pumuckl" auf RTL+?

Laut RTL sind die Dreharbeiten zu "Neue Geschichten vom Pumuckl" im Sommer 2022. Genau wie im alten Klassiker "Meister Eder und sein Pumuckl" befinden sich die Drehorte in München und im Münchner Umland. Im Anschluss an die Dreharbeiten folgen die Animationsarbeiten für den Kobold Pumuckl. Ende 2023 soll die Neuauflage dann beim Streaming-Dienst RTL+ erscheinen.

Wer sind die Schauspieler in "Neue Geschichten vom Pumuckl" auf RTL+? Darsteller in der Besetzung

Aus der Originalserie aus den 1980er-Jahren ist vor allem Gustl Bayrhammer bekannt. Dort hat er als Schauspieler die Hauptrolle von Meister Eder übernommen.

In der Neuauflage der Serie wird neben dem rothaarigen Kobold Pumuckl der Neffe von Meister Eder die Hauptrolle übernehmen, welcher von Florian Brückner gespielt wird. Außerdem wurden bereits folgende Schauspieler für "Neue Geschichten vom Pumuckl" bestätigt:

Florian Brückner

Brückner Milan Peschel

Frederic Linkemann

Ilse Neubauer

Katharina Thalbach

Teresa Rizos

Ein Bild aus dem Original: Gustl Bayrhammer in der Rolle des Meister Eder bei "Meister Eder und sein Pumuckl". Foto: KPA/United Archives/dpa

Die Regie für "Neue Geschichten vom Pumuckl" übernimmt Marcus H. Rosenmüller. Das Drehbuch wurde von Korbinian Dufter und Matthias Pacht geschrieben. Unterstützt wurden die beiden dabei von Moritz Binder und Katharina Köster.

In der Neuauflage wird der Pumuckl vom Kabarettisten Maxi Schafroth gesprochen, doch künstliche Intelligenz verändert die Tonaufnahmen in den Stimmklang des bereits verstorbenen Originalsprechers Hans Clarin. Der Pumuckl klingt also in einer Version der Serie so, wie die Fans ihn von früher kennen. In der zweiten Version bleibt dagegen Schafroths Stimme erhalten.

"Neue Geschichten vom Pumuckl": Das ist die Handlung

In den 1980er-Jahren schaffte die Serie "Meister Eder und sein Pumuckl" den Durchbruch. Der Kobold, welcher nie müde nach einem neuen Streich ist, überzeugte sowohl Kinder als auch Erwachsene. Der deutsche Klassiker war selbst Jahrzehnte später noch im TV zu sehen. Jetzt möchte die Neuauflage "Neue Geschichten vom Pumuckl" an der alten Serie anknüpfen.

Über 30 Jahre lang hatte die Schreinerwerkstatt in einem Münchner Hinterhof niemand mehr betreten. Die Hobelbank und Werkzeuge sind eingestaubt und eingemottet. Florian Eder, der Neffe von Meister Eder, ist ebenfalls Schreiner und möchte die Werkstatt von seinem Onkel wieder auf Vordermann bringen und selbst dort arbeiten. Gleich an seinem ersten Tag passiert etwas, was einigen "Pumuckl"-Zuschauern bereits bekannt vorkommen könnte: Der sonst unsichtbare Kobold bleibt am Leim kleben und nimmt eine sichtbare Gestalt an.

Florian Eder und der rothaarige Pumuckel werden ein Team. In München erleben sie zusammen viele neue Geschichten. Dabei hat sich in den letzten Jahrzehnten viel verändert und es ist nichts mehr so wie früher.

Wie viele Folgen wird es von "Neue Geschichten vom Pumuckl" geben?

Nach Angaben von RTL soll es bei dem Revival "Neue Geschichten vom Pumuckl" insgesamt 13 neue Folgen mit eine Länge von je 25 Minuten geben. Jede Episode wurde in München und im dortigen Umland gedreht.