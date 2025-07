Große Putzaktion an Hessens Bahnhöfen

An mehreren Dutzend hessischen Bahnhöfen startet in diesen Tagen ein Frühjahrsputz. Die Deutsche Bahn kündigte eine Grundreinigung für landesweit 45 Stationen an. Im Fokus der Aktion stehen demnach unter anderem Vorplätze, Bahnsteige, Treppen, Tunnel, Aufzüge und Automaten. «Auch das mühsame Entfernen von Graffiti und Kaugummi gehört dazu», ergänzte die Bahn. Ziel sei ein besseres Erscheinungsbild der Stationen, damit sich die Fahrgäste wohlfühlten.

Zu den hessischen Frühjahresputz-Bahnhöfen zählen unter anderem Wiesbaden, Kelsterbach, Niederhöchststadt, Seulberg, Wörsdorf, Flörsheim, Dillenburg, Bad Nauheim, Haiger, Stadtallendorf, Wabern, Bad Salzhausen und Mörfelden. In den kommenden zehn Wochen findet den Angaben zufolge bundesweit an rund 700 Bahnhöfen eine Grundreinigung statt.