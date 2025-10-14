Polizei ermittelt nach Böller vor Mehrfamilienhaus

Ein lauter Knall und Sachschaden: Nachdem Unbekannte einen Böller vor der Haustür eines Mehrfamilienhauses in Obertshausen im Landkreis Offenbach gezündet haben, ermittelt die Polizei. Am Montagabend hätten Bewohner des Hauses den Knall gehört und Rauch im Flur des Hauses bemerkt, teilten die Beamten mit. Neben der Tür seien auch Fliesen beschädigt worden.

Die Polizei befragte Zeugen, die ein Auto, vermutlich mit niederländischem Kennzeichen, beobachtet hätten. Demnach habe das Auto wenige Minuten vor dem Knall in der Straße geparkt. Den Zeugenangaben zufolge sei eine dunkel gekleidete und maskierte Person danach auf der Beifahrerseite eingestiegen und der Wagen davongefahren. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen. Bereits in der vorangegangenen Nacht sei es offenbar zu lauten Knallgeräuschen im Bereich des Hauses gekommen, ob ein Zusammenhang besteht, sei unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.