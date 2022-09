Abschied von Queen Elizabeth II.: Jetzt ruht sie in Windsor

Von Susanne Ebner - vor 1 Min.

Hunderttausende Menschen vor Ort und Milliarden TV-Zuschauer in aller Welt nehmen Abschied von der Queen. Das Vereinigte Königreich sieht ungewissen Zeiten entgegen.

96 Schläge für 96 Jahre. So oft erklingt die Glocke der Westminster Abbey. Es ist ein dunkler Ton. Als der Sarg der Queen, eingehüllt in eine königliche Standarte mit der Krone, dem Reichsapfel und dem Zepter, von der Westminster Hall in die Kathedrale getragen wird, hört man dann die Klänge schottischer Dudelsackmusik. Ein ergreifender Moment. Dabei sind nicht nur die Augen der Trauernden vor Ort auf den Sarg der Monarchin gerichtet, die ganze Welt schaut zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .