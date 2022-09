"Unvorstellbar": Pressestimmen zum Tod von Queen Elizabeth II.

Nicht nur in Großbritannien ist die Trauer nach dem Tod von Queen Elizabeth II. groß. So reagierte die Presse in Deutschland und in Großbritannien.

Die Queen ist tot. Im Alter von 96 Jahren ist Königin Elizabeth II. am Donnerstag auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral gestorben. 70 Jahre lang war sie auf dem britischen Thron – länger als jeder andere britische Monarch. Tausende Menschen haben sich noch am Donnerstag an mehreren Plätzen in Großbritannien versammelt. Viele brachen in Tränen aus, als die Flagge am Buckingham-Palast herabgesetzt wurde. Doch nicht nur in Großbritannien löste der Tod der Queen Bestürzung aus.

Tod der Queen: Pressestimmen aus Deutschland

" Feiertage, Empfänge und Staatsbesuche mit Pomp and Circumstance, großer Abendgarderobe, Diademen und Juwelen. Geschickte Ausnutzung der Massenmedien – mit der Kehrseite, dass die Massenmedien auch sie ausnutzten. Zeitweilig wirkte die königliche Familie – Elizabeth und Philip, Charles und Diana, und Camilla, und der Reitlehrer, und Dodi – wie die größte Soap aller Zeiten. Am Ende aber überlebte die Monarchie in Großbritannien dank der stoischen Pflichterfüllung Elizabeth’." - Welt

"Mehr als 70 Jahre war Elizabeth II. Königin von Großbritannien. Sie bestieg den Thron, als das britische Imperium zerbrach - und verlieh der Monarchie neue Bedeutung." - Süddeutsche Zeitung

"Die Welt trauert um Elizabeth II.: Sieben Jahrzehnte stand die Queen an der Spitze des Vereinigten Königreichs. Sie hat Geschichte mitgestaltet wie kaum ein anderer Staatschef der Gegenwart. Und sie hat ihr Land verändert – nachhaltig, wie sich schon jetzt zeigt." - RedaktionsNetzwerk Deutschland

"70 Jahre lang regierte Königin Elisabeth II. Sie verkörperte Normalität und Pflichterfüllung. Sie war der Bezugspunkt einer sich rasch wandelnden Gesellschaft. Gut möglich, dass Königin Elisabeth II. auch zu einem Epoche-Namen wird." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Pressestimmen aus Großbritannien zum Tod von Queen Elizabeth II.

"Unsere Herzen sind gebrochen: Es scheint einfach unvorstellbar. Diese weiseste und standhafteste aller Frauen, unser leitendes Licht in der dunkelsten aller Nächte, ist gegangen." - Daily Mail

"Sie hat fast nie einen Fehler gemacht. Während ihrer langen Regierungszeit fast alles richtig gemacht zu haben, nie gestolpert, nie falsch eingeschätzt, nie unter die Gelegenheit gefallen zu sein, ist ein Everest von einer Leistung." - The Times

"Dies ist der Moment, vor dem wir uns alle gefürchtet haben, wenn wir endlich das Licht unseres Lebens verloren haben. Die Queen begleitet uns schon so lange und war ein solcher Turm der Stärke und Stabilität, dass es sich anfühlte, als würde das elisabethanische Zeitalter niemals enden. Aber wir wussten, dass es sein musste." - Mirror

"Unser Staatsoberhaupt. Unsere Königin. Elizabeth II. Es ist ganz einfach schwer, sich das britische Leben ohne ihre Anwesenheit vorzustellen." - The Sun

"Die lange Regentschaft von Königin Elizabeth II. war geprägt von ihrem starken Pflichtbewusstsein und ihrer Entschlossenheit, ihr Leben ihrem Thron und ihrem Volk zu widmen. Sie wurde für viele zum einzigen konstanten Punkt in einer sich schnell verändernden Welt, als der britische Einfluss nachließ, die Gesellschaft sich bis zur Unkenntlichkeit veränderte und die Rolle der Monarchie selbst in Frage gestellt wurde. Ihr Erfolg bei der Aufrechterhaltung der Monarchie in solch turbulenten Zeiten war umso bemerkenswerter, als zum Zeitpunkt ihrer Geburt niemand vorhersehen konnte, dass der Thron ihr Schicksal sein würde." - BBC