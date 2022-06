Lieblingslieder von Elizabeth II: Ist sie wirklich die "Dancing Queen"?

Die Lieblingslieder der Königin verraten einiges über ihre Vorlieben: Ein königlicher DJ erzählt.

Manche Geschichten sind so gut, dass man sie erfinden müsste, wenn sie nicht stimmten. Da ist etwa die des britischen DJs Chris Evans von einer Party auf Schloss Windsor … Aber halt!

Zunächst sollte man sich nochmal vergegenwärtigen, dass sich die deutsche Kanzlerin für ihren Zapfenstreich Lieblingslieder gewünscht hat wie Hildegard Knefs „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ und Nina Hagens „Du hast den Farbfilm vergessen“. Das ließ bislang verdeckte Motive in dieser BRD-DDR-Biografie erkennen, von Kauzig- bis Divenhaftigkeit.

Die Queen mag Abba und die Beach Boys

Was also ist nun angesichts des 70-jährigen Krönungsjubiläums bei Queen Elizabeth II. in deren Lieblingsliedern zu entdecken? Denn die Musik zur Inthronisation einst, englischer Klassik aus dem Mittelalter, ist nun wirklich nicht alles …

Video: AFP

DJ Chris also. Der erzählte, dass jene Dame beglückt auf die Tanzfläche stürmte zu ihrem Lieblingslied: eine tanzende Queen zu „Dancing Queen“ von Abba. Und ihre Leidenschaft für irdische Unterhaltungsmusik ist noch breiter. Sie soll auch die Beach Boys mögen, mit „They Wish They All Could Be California Girls“! Oder „Anything You Can Do“ aus dem Musical „Annie Get Your Gun“: Da kabbeln Frau und Mann, wer toller ist! Oder „Cheek to Cheek“, wie es Fred Astaire singt, an Ginger Rogers im Film „Ich tanz’ mich in dein Herz hinein“. Also: eine US-Sonnen-Surferin zwischen Feminismus und Romantik? Was jedenfalls Lady Elizabeth Anson verriet: „Die Queen ist eine fantastische Tänzerin! Sie hat ein tolles Rhythmusgefühl!“ Toll!

