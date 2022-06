Staffel 5 "Queen of the South": Start, Besetzung, Handlung, Fortsetzung

"Queen of the South" ist mit Staffel 5 auf Netflix zu sehen. Seit März 2022 gibt es die aktuelle Staffel - kommt eine sechste Staffel?

Kommt nach Staffel 5 von "Queen of the South" noch mehr? Nach der deutschen Erstausstrahlung auf Netflix im Frühjahr 2022 kann man darüber erste Schlüsse ziehen. Was wir schon über Start, Handlung und die Schauspieler im Cast wissen, sagen wir Ihnen hier. Kommt sogar eine sechste Staffel? In diesem Artikel finden Sie außerdem einen Trailer zur 5. Staffel "Queen of the South".

"Queen of the South", Staffel 5: Wann ist der Start bei Netflix in Deutschland?

Netflix hat den offiziellen Starttermin für die Fortsetzung von "Queen of the South" auf den 9. März gelegt. Ab diesem Datum kann die Serie in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestreamt werden.

"Queen of the South", Staffel 5: Serientitel & Episodenguide

Die Fortsetzung wird insgesamt 10 Episoden umfassen. Hier stellen wir Ihnen diese vor. Die Originaltitel wurden für die deutsche Synchronfassung nicht übersetzt, sondern sind einfach durchnummeriert: Von Folge 1 bis Folge 10. Hier haben wir Ihnen die Folgentitel gegenübergestellt.

Video: ProSieben

Folge Originaltitel deutscher Titel 1 Fantasmas Folge 1 2 Me llevo Manhattan Folge 2 3 No te pierdas la Cabeza Folge 3 4 La Situacion Folge 4 5 More money more Problems Folge 5 6 Plata o Plomo Folge 6 7 El Zorro en La Gallinera Folge 7 8 Todo Lo Que Toco Folge 8 9 A Prueba De Balas Folge 9 10 El Final Folge 10

Trailer zur 5. Staffel von "Queen of the South"

Einen guten Eindruck zu Staffel 5 von "Queen of the South" vermittelt dieser englischsprachige Trailer:

Handlung: Worum geht es bei der Staffel 5 von "Queen of the South"?

Die Serie dreht sich um Teresa Mendoza. Aus Angst vor den Drogenbaronen Mexikos ist sie in die USA geflohen. Nach dem Tod ihres verbrecherischen Freundes muss sie in ständiger Furcht vor den Bossen des Kartells leben. Ihr ist schnell klar, dass sie früher oder später selbst über die Klinge springen muss, wenn sie nicht mit der Drogenbranche zusammenarbeitet und damit zu mehr Macht kommt. Die ersten Staffeln befassen sich mit ihrem Aufstieg zur Chefin des Drogenkartells. Ein raffinierter Cliffhanger zum Schluss der letzten Folge lässt alle möglichen Spekulationen ins Kraut schießen. Die wahre Antwort auf alle diese Fragen werden uns wohl erst die Macher geben.

Möchten Sie noch einmal unsere Vorschau auf die vergangene Staffel nachlesen? Hier ist sie.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Queen of the South", Staffel 5?

Wie bereits vermutet, besteht der Cast an Schauspielern aus den aus Staffel vier bereits bekannten Gesichtern. Hier sind die Rollen und die dazugehörigen Schauspielerinnnen und Schauspieler:

Rolle Schauspieler Teresa Mendoza Alice Braga Camila Vargas Veronica Falcon James Valdez Peter Gadiot Pote Galvez Hemky Madera Teo Aljarafe Mark Consuelos Kelly Anne Van Awken Molly Burnett Cecil Lafayette David Andrews

"Queen of the South" - kommt eine sechste Staffel?

Da Netflix die Serie nicht selber gedreht und produziert hat, würde eine mögliche Fortsetzung nicht über den Streaminganbieter laufen. Die tatsächliche Produktionsfirma hat die Serie jedoch nicht verlängert, daher kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht davon ausgegangen werden. Die 5. Staffel "Queen of the South" war damit vermutlich die finale und letzte Staffel.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.