"Quiz für Dich": Alle Infos zu Start, Sendeterminen und Quizmaster Jörg Pilawa

"Quiz für Dich" kommt ab heute im TV. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Start, Sendetermine, Sendezeit, Kandidaten und stellen Ihnen Jörg Pilawa vor.

Heute geht im Free-TV eine neue Sendung an den Start: "Quiz für Dich". Eine Show, die genutzt werden soll, um einmal Danke zu sagen, zu den Menschen, die täglich sehr viel für das Miteinander leisten und sich einsetzen, wo sie nur können. Moderator Jörg Pilawa sagte dazu: "In Deutschland engagieren sich mehr als 16 Millionen Menschen ehrenamtlich. Dazu kommen viele, die durch einen Schicksalsschlag eine neue Lebenssituation meistern müssen oder sich aufopfernd um andere kümmern. Sie alle bekommen viel zu wenig Wertschätzung. In ‚Quiz für Dich‘ spielen wir genau für diese Menschen".

Das Konzept sieht vor, dass einige ausgewählte Stars im Sat.1-Studio als Team versuchen, so viele Quizfragen wie möglich richtig zu beantworten. Denn pro richtige Frage heißt es mehr Preisgeld. Sie sollen also versuchen, die Summe so hoch wie möglich zu treiben - denn die wird es sein, die ein ausgewählter Kandidat oder eine ausgewählte Kandidatin am Ende des Tages erhalten sollen, als großes Dankeschön für den Einsatz.

Wann ist der genaue Start von "Quiz für Dich"? Wann sind Sendetermine und Sendezeit? Welche Kandidaten sind dabei und wer ist eigentlich Quizmaster Jörg Pilawa? Diese Infos haben wir alle für Sie in unserem Artikel zusammen gefasst.

"Quiz für Dich": Wann ist Start?

Ab wann wird die neue Dankes-Sendung zu sehen sein? Start-Termin für "Quiz für Dich" ist der heutige Mittwoch, 9. März 2022 um 20.15 Uhr.

"Quiz für Dich": Sendetermine und Sendezeit

Ab heute wird es wöchentlich immer mittwochs zur Prime-Time um 20.15 Uhr eine weitere Folge der neuen Sendung "Quiz für Dich" zu sehen geben.

Ausgestrahlt wird die Show beim Free-TV-Sender Sat.1. Wer keine Möglichkeit hat, die Sendung im Fernsehen zu verfolgen, muss dennoch nicht darauf verzichten. Denn auch auf Joyn wird sie als Stream ausgestrahlt.

Das sind die Kandidaten bei "Quiz für Dich"

Welche Stars machen mit bei "Quiz für Dich"? Das Konzept der Sendung sieht vor, dass die Teilnehmer im Studio um so viel Geld wie möglich spielen, bei Quizmaster Jörg Pilawa. Dabei bilden sie alle ein Team mit dem Ziel, durch das richtige Beantworten der Fragen so viel Geld zu erspielen wie nur möglich. Der Kandidat oder die Kandidatin, die ausgewählt ist, das Preisgeld zu erhalten, ahnt nichts von ihrem Glück, sondern ist auf einem Treffen mit einer eingeweihten Vertrauten. Steht die Gewinnsumme fest, ist Jörg Pilawa plötzlich auf dem TV-Bildschirm zu sehen und verkündet die frohe Botschaft.

Noch hat Sat.1 nicht bekannt gegeben, welche Kandidatinnen und Kandidaten zur Auswahl stehen, das Preisgeld zu bekommen. Auch welche Stars es sein werden, die eben jenes erspielen sollen, ist noch nicht klar. Sobald es diesbezüglich weitere Informationen gibt, werden wir sie entsprechend ergänzen.

Das ist Quizmaster Jörg Pilawa

Eigentlich kennt man Moderator Jörg Pilawa aus Sendungen wie "Quizduell", "Quiz ohne Grenzen" oder "Quizzen vor Acht", die alle von NDR oder der ARD produziert wurden. Doch im Januar 2022 wurde bekannt, dass der Quizmaster zu Sat.1 wechselt, wo er schon eine Weile lang tätig war. Seine Fernsehkarriere startete der heute 57-Jährige aber bei ProSieben, arbeitete dann eine Weile für Sat.1 und stand ab 2004 für die ARD vor der Kamera.

Hier ein Überblick über die Fernseh-Sendungen, die Jörg Pilawa aktuell moderiert:

2001 - 2007, 2019 - aktuell: " NDR Talk Show"

Talk Show" Seit 2014: "Die NDR Quizshow"

Quizshow" ab 2022: " Quiz für Dich"

Hier ein Überblick über bekannte Sendungen, die der 57-Jährige bisher moderiert hat:

2003 - 2005: " Deutschlands größte Hits"

größte Hits" 2011 - 2013: " Deutschlands Superhirn"

Superhirn" 2012: "Ein Herz für Kinder"

2014 - 2022: "Kaum zu glauben!"

2016 - 2021: "Die Silvestershow mit Jörg Pilawa "

" 2018 - 2020: "Ich weiß alles!