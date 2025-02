Ex-Tour-Sieger Geraint Thomas kündigt Karriereende an

Der frühere Tour-de-France-Champion Geraint Thomas steigt Ende des Jahres vom Rad. «Ja, es wird mein letztes Jahr im Peloton sein. Es war kein schlechter Lauf, oder? Nie in meinen wildesten Träumen hätte ich mir vorgestellt, 19 Jahre lang ein Profi zu sein», schrieb der 38-jährige Waliser auf Instagram.

Thomas gewann 2018 die Frankreich-Rundfahrt, dazu fuhr er beim wichtigsten Radrennen der Welt 2019 auf Platz zwei und 2022 auf Rang drei. Auch beim Giro d'Italia schaffte es der Rundfahrtspezialist, der lange Zeit Edelhelfer des viermaligen Tour-Siegers Chris Froome war, zweimal auf das Podest. 2007 hatte Thomas seine Karriere beim Team Barloworld begonnen, seit 2010 fährt er für das britische Team Sky bzw. Ineos-Grenadiers.

Thomas, der auch 2008 und 2012 Olympia-Gold auf der Bahn in der Mannschaftsverfolgung gewann, war im Januar in Australien in die Saison gestartet und hatte bei der Tour Down Under den fünften Gesamtrang belegt. In diesem Jahr möchte er zum 14. Mal bei der Tour de France an den Start. Er wolle das Rennen genießen und vielleicht eine Etappe gewinnen, sagte Thomas der BBC.