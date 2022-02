Wie das Internetspiel Wordle einer alten Dame das Leben rettete

Mehrere Millionen Menschen spielen Wordle. Denyse Holt ist eine von ihnen. Als Holt eines Tages nicht ihren Spielstand meldet, wird ihre Tochter misstrauisch – und holt Hilfe.

Vielleicht haben Sie schon einmal den Namen des Spiels gehört. Oder Bilder von gelben und grünen Kästchen gesehen, mit denen Rätsel-Fans ihren Spielstand kundtun. Es geht, einige wissen sicher schon Bescheid, um Wordle, das erfolgreichste Interneträtsel des noch jungen Jahres. Wer es spielt, hat sechs Züge, um ein Wort mit fünf Buchstaben zu erraten. Die große Besonderheit: Jeden Tag kann nur ein Rätsel gelöst werden. Das von dem Briten Josh Wardle entwickelte und kürzlich von der New York Times gekaufte Spiel hat innerhalb weniger Monate Millionen Nutzer gefunden – und nun sogar einer älteren Dame in den USA das Leben gerettet. Aber der Reihe nach.

Die New York Times hat Wordle gekauft

Die 80 Jahre alte Amerikanerin Denyse Holt ist einer dieser Millionen Wordle-Fans. Jeden Tag sendet die pensionierte Lehrerin, die in einem Vorort der US-Metropole Chicago lebt, ihrer Tochter ans andere Ende des Landes via Handy ihr aktuelles Wordle-Ergebnis – so wie es viele Nutzerinnen und Nutzer tun, um sich mit anderen Spielern zu vergleichen. Nur an diesem Sonntag Anfang Februar schickte Holt ihrer Tochter keine Nachricht. Die wurde misstrauisch und besprach sich mit ihrer Schwester, die ebenfalls nichts von der Mutter gehört hatte.

Die Schwestern alarmierten zunächst Nachbarn und später die Polizei, die am Sonntagabend die Tür zu Holts Haus aufbrach und die ältere Dame in ihrem Keller vorfand. Ein Mann war in das Haus eingebrochen und hatte die Seniorin eingesperrt. Mehrere Stunden lang lang musste sie im Keller ausharren. Um etwas zu tun zu haben, habe sie Atem- und Dehnübungen gemacht, erzählte Holt nach ihrer Befreiung der Washington Post. Sie und ihre Töchter hoffen nun, dass sich andere ein Beispiel an ihrer Familie nehmen – und engen Kontakt zu ihren Liebsten halten. (schsa)

