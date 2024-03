Ex-RAF-Terroristen Staub und Garweg untergetaucht: Suche geht weiter

Am Montag konnte die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen werden, nachdem sie mehr als 30 Jahre untergetaucht war. Die Suche nach Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg geht weiter.

Nachdem die Polizei am vergangenen Montag (26. Februar) die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette (65) in Berlin festgenommen hat, fanden auch am Wochenende Durchsuchungen statt. Zudem durchsuchten die Ermittler am Montagmorgen eine weitere Wohnung in Berlin-Friedrichshain. Doch die untergetauchten und in Berlin vermuteten Ex-RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (69) und Burkhard Garweg (55) konnten bislang nicht gefasst werden.

Ex-RAF-Terroristen Staub und Garweg: Keine Festnahme bei Durchsuchungen

Die beiden waren wie Klette vor über 30 Jahren untergetaucht. Von den Gesuchten sei niemand in der Wohnung in der Corinthstraße gewesen, wie eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen bekannt gab. Am Sonntag waren in Friedrichshain zunächst ein Bauwagen-Gelände und am Abend eine Wohnung durchsucht worden. Auch dabei kam es zu keiner Festnahme.

Garweg habe laut der Sprecherin "mit hoher Wahrscheinlichkeit" eine Zeit lang in einem Bauwagen auf dem Gelände gelebt. Es werde ermittelt, ob er oder auch Staub sich noch in Berlin aufhalten. Am frühen Montagmorgen wurde der rund acht Meter lange und 2,50 Meter breite, mit Blech verkleidete Bauwagen abgeschleppt. Er werde kriminaltechnisch untersucht, sagte die Sprecherin. Ergebnisse der Untersuchung gebe es bisher nicht, zunächst müsse die Auswertung abgewartet werden.

Auch in der am Sonntagabend durchsuchten Wohnung in der Grünberger Straße in Friedrichshain, die nur zwei Kilometer von dem Bauwagen-Gelände entfernt liegt, wurde niemand angetroffen. Zu möglichen Spuren äußerte sich das LKA nicht. Auch die Wohnung werde weiterhin kriminaltechnisch untersucht, was noch Tage in Anspruch nehmen könne, hieß es.

LKA veröffentlicht Bilder von Ex-RAF-Terrorist Garweg

Das LKA hatte zuvor mehrere mutmaßliche aktuelle Fotos von Garweg veröffentlicht. Sie zeigen ihn im privaten Umfeld, teils mit einem oder zwei Hunden – und in wesentlich besserer Qualität als die alten Fahndungsfotos, die es bis dahin nur gab. Die Polizei verriet nicht, ob die Fotos nach der Verhaftung von Klette gefunden wurden.

Außerdem wurden technisch verfremdete Bilder von Garweg veröffentlicht. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Beschuldigte Burkhard Garweg sein Aussehen verändert hat", so das LKA. Die Ermittler veröffentlichten deshalb drei unterschiedliche Versionen desselben Fotos, auf denen Garweg entweder mit einer Kappe, einer Glatze oder einer Brille zu sehen ist.

Staub und Garweg mit Haftbefehlen gesucht

Gegen Klette, Staub und Garweg bestehen Haftbefehle wegen des Verdachts der Beteiligung an Terroranschlägen. Die Behörden werfen ihnen neben ihren Taten für die RAF eine Reihe von Raubüberfällen auf Geldtransporter vor, mit denen sie ihr Leben im Untergrund finanziert haben sollen.

Anfang Februar hatten die Ermittlungsbehörden in Niedersachsen zum dritten Mal nach 2016 und 2020 eine öffentliche Fahndung eingeleitet, um die sogenannten RAF-Rentner zu fassen. Laut der Staatsanwaltschaft Verden seien "weitere Ermittlungsansätze" der Anlass für die erneute Aktion gewesen. Zuletzt hat die Staatsanwaltschaft Verden am 14. Februar Hinweise zu früheren Terroristen der RAF in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" erbeten. (mit dpa)