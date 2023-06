Joe Biden erwägt Lieferung an die Ukraine: Was kann die MGM-140 ATACMS?

Seit über einem Jahr verlangt die Ukraine nach MGM-140 ATACMS Raketen. Jetzt erwägt US-Präsident Joe Biden eine Lieferung. Daten und Fakten zu den Raketen.

Die Ukraine verlangt seit über einem Jahr nach ATACMS-Raketen. Jetzt sagte US-Präsident Joe Biden erstmals, dass er eine Lieferung in Erwägung zieht. Doch warum sind die taktischen Raketen im Krieg gegen Russland so wichtig? Und was kann MGM-140 ATACMS?

Wofür stehen die Buchstaben ATACMS?

Die Buchstaben ATACMS stehen für "Army Tactical Missile System" – also taktisches Raketensystem der Armee. Der Begriff "taktisch" gibt einen Hinweis auf die Reichweite. Sie liegt unterhalb der Schwelle für eine Mittelstreckenrakete, deren Stationierung bis vor kurzem von einem entsprechenden Abkommen ausgeschlossen wurde.

Was kann MGM-140 ATACMS?

Die MGM-140 ATACMS ist eine ballistische Rakete und kein Marschflugkörper. Letztere fliegen meist in einer niedrigeren Höhe und bewegen sich wie ein kleines Flugzeug. Die ATACMS hingegen steigt 50 Kilometer in die Höhe und stürzt dann wieder auf die Erde zurück. Ihre Bahn beschreibt die Form einer Parabel. Moderne ballistische Raketen besitzen eine Steuerung, sodass sie im Endanflug ihr Ziel präzise treffen können. Ihre Reichweite beträgt bis zu 300 Kilometer.

Die ATACMS ist eine wetterfeste, bodengestützte und trägheitsgelenkte Rakete, die zur Bekämpfung von Zielen im Einflussbereich der Armee eingesetzt wird. Die Raketen können von einer Box aus von den M142-HIMARS-Fahrzeugen gestartet werden. Diese sind bereits in der Ukraine im Einsatz. Die MGM-140 ist vier Meter lang und hat einen Durchmesser von 610 Millimetern. Das russische Gegenstück zur MGM-140 ATACMS wäre die Iskander-Familie. Deren Raketen haben aber meist eine etwas größere Reichweite und Nutzlast.

MGM-140 ATACMS: Daten und Fakten im Überblick

Im Einsatz seit 1991

Länge: 4 Meter

Durchmesser: 610 Millimeter

Reichweite: bis zu 300 Kilometer

Kann vom Kettenraketensystem M270 MLRS und vom fahrbaren M142 HIMARS abgefeuert werden

Wozu könnte MGM-140 ATACMS im Ukraine-Krieg dienen?

Die Ukraine könnte mit der MGM-140 ATACMS Ziele weit im Hinterland der Front angreifen und die russische Versorgung so behindern. Die russische Verteidigung müsste sich auf zwei Bedrohungen einstellen, auf Raketen mit einer flachen Flugbahn und auf steil anfliegende Raketen.

