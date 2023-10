Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen" 2023: Der Deal-Rekordhalter im Portrait

Ralf Dümmel sitzt auch 2023 als Investor in der "Die Höhle der Löwen"-Jury. Hier finden Sie ein Porträt des ehrgeizigen Multimillionärs. Was lässt sich zu seiner Firma und seinem Vermögen sagen?

Auch in Staffel 14 von "Die Höhle der Löwen" suchen die beliebten Löwen als Investoren wieder nach neuen Deals. Auch der Löwe mit den bisher meisten geangelten Deals, Ralf Dümmel, ist in diesem Jahr wieder in der Jury von "Die Höhle der Löwen" 2023 mit dabei und sucht gemeinsam mit seinen Kollegen Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Janna Ensthaler, Tillmann Schulz sowie mit der neuen Jurorin Tijen Onaran nach innovativen, neuen und kreativen Ideen.

Doch wer ist der Investor und langjährige TV-Löwe eigentlich? Hier in unserem Artikel stellen wir Ihnen nun den Löwen Ralf Dümmel im Porträt genauer vor.

"Die Höhle der Löwen" 2023: Ralf Dümmel im Porträt - was hat es mit seiner Firma DS Produkte auf sich?

Ralf Dümmel wurde am 2. Dezember 1966 in Bad Segeberg geboren und begann seine Karriere im Jahr 1988 als Verkaufsassistent des DS-Gründers Dieter Schwarz. Vorher hatte er eine Einzelhandelskaufmann-Ausbildung bei Möbel Kraft in seiner Heimatstadt absolviert.

1996 wurde er Teilhaber von DS, vier Jahre später dann geschäftsführender Gesellschafter. DS Produkte ist eine Handelsgesellschaft mit Sitz in Stapelfeld bei Hamburg und einem Logistik-Zentrum in Gallin (Mecklenburg-Vorpommern). Das Unternehmen beliefert unter anderem Einzelhändler und Discounter in Deutschland und Europa, es bestehen Tochtergesellschaften in Polen und in Hongkong. Während der Show bewirbt Ralf Dümmel das Unternehmen gerne, um einen Deal zu ergattern. Mittlerweile arbeiten mehr als 400 Menschen bei DS Produkte. Wie Vox berichtet, macht die Unternehmensgruppe einen Jahresumsatz von rund 260 Millionen Euro und hat mehr als 4000 Produkte im Angebot. 2021 übernahm laut Wirtschaftswoche die Social Chain AG das Unternehmen DS Holding zu 100 Prozent und Dümmel ist dort als Einkaufsleiter Mitglied des Vorstands.

Ralf Dümmel lebt mit seiner Freundin Anna Heesch in Hamburg. Er hat drei Kinder. In einem Interview mit Vox sagte der Löwe: "Mein Leitsatz ist 'Können kommt von Wollen' und das Wichtigste ist, dass man für das, was man macht, wirklich brennt. Karriere und Unternehmertum erfordern Disziplin, Knowhow und vor allem ganz viel Leidenschaft". Und diese Leidenschaft zeigt Ralf Dümmel auch in der Sendung.

Ralf Dümmel ist mit Herzblut Investor

Wohl kein Investor fiebert bei potentiellen Deals derart mit wie der 55-Jährige: Fast jedes Mal ballt er seine Hände gespannt zu Fäusten, während sich die Gründer beraten, für welchen Investoren sie sich entscheiden. 2016 war Ralf Dümmel erstmals als Investor bei " Die Höhle der Löwen" zu sehen.

"Mister Regal", wie ihn seine Mitlöwen nennen, hat insgesamt so viele Deals abgeschlossen, wie kein anderer Löwe: In Staffel 7 hat Ralf Dümmel insgesamt neun Deals abgeschlossen. In Staffel 8 schloss Ralf Dümmel in der Sendung insgesamt zwölf Deals ab. In Staffel 11 von die "Höhle der Löwen" sicherte sich Ralf Dümmel zehn Deals.

Die Frage nach seinen erfolgreichsten Deals beantwortet der Investor nur ungern, denn er sei stolz auf alle Produkte seiner Gründer. In einem Interview mit Vox nannte er allerdings: RUWI Multiharke, Abfluss-Fee, waschies, Meine Becherküche, Scuddy, Pook, Spooning Cookie Dough, Bataillon Belette, Parodont, Rokitta´s Rostschreck, smartsleep, Fugentorpedo und My Beauty Light.

Auch in Übertragung von Staffel 14 ist Ralf Dümmel wieder dabei zu sehen, wie er nach originellen, kreativen und einzigartigen Ideen sucht. Sportsgeist hat er übrigens auch schon bewiesen: 2015 war er Mitglied des Aufsichtsrats von VfB Lübeck.

Bleibt nur noch die Frage: Wie reich ist Dümmel denn eigentlich persönlich? Das ist für Außerstehende kaum zu überprüfen. Wir halten uns da raus. "Mann mit abgeschlossener Vermögensbildung" trifft es vermutlich ganz gut.