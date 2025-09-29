Ralf Dümmel bei „Die Höhle der Löwen“ 2025: Der Deal-Rekordhalter im Porträt

In Staffel 18 von „Die Höhle der Löwen“ begeben sich die beliebten Löwen als Investoren wieder auf die Suche nach neuen, lukrativen Deals. Auch der Löwe, der bislang die meisten Deals eingetütet hat, Ralf Dümmel, ist in der diesjährigen Herbst-Staffel erneut mit von der Partie. Gemeinsam mit seinen Jury-Kollegen Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Janna Ensthaler, Judith Williams und Frank Thelen sucht er nach innovativen, kreativen und vielversprechenden Ideen.

Doch wer ist der Investor und langjährige TV-Löwe eigentlich? Wie wurde er zum Multimillionär und wie verlief seine bisherige Karriere? Hier in diesem Artikel stellen wir Ihnen Ralf Dümmel im Porträt näher vor.

„Die Höhle der Löwen“ 2025: Ralf Dümmel im Porträt – was hat es mit seiner Firma DS Produkte auf sich?

Ralf Dümmel wurde am 2. Dezember 1966 in Bad Segeberg geboren und begann seine Karriere im Jahr 1988 als Verkaufsassistent des DS-Gründers Dieter Schwarz. Vorher hatte er eine Einzelhandelskaufmann-Ausbildung bei Möbel Kraft in seiner Heimatstadt absolviert.

1996 wurde er Teilhaber von DS, vier Jahre später dann geschäftsführender Gesellschafter. DS Produkte ist eine Handelsgesellschaft mit Sitz in Stapelfeld bei Hamburg und einem Logistik-Zentrum in Gallin (Mecklenburg-Vorpommern). Das Unternehmen beliefert unter anderem Einzelhändler und Discounter in Deutschland und Europa, es bestehen Tochtergesellschaften in Polen und in Hongkong. Während der Show bewirbt Ralf Dümmel das Unternehmen gerne, um einen Deal zu ergattern. Mittlerweile arbeiten mehr als 400 Menschen bei DS Produkte. Wie VOX berichtet, macht die Unternehmensgruppe einen Jahresumsatz von rund 270 Millionen Euro und hat mehr als 4000 Produkte im Angebot. 2021 übernahm laut Wirtschaftswoche die Social Chain AG das Unternehmen DS Holding zu 100 Prozent und Dümmel ist dort als Einkaufsleiter Mitglied des Vorstands.

Ralf Dümmel lebt aktuell in Hamburg. Er hat drei Kinder und ist bekennender Fußballfan. In einem Interview mit VOX sagte der Löwe einst: „Mein Leitsatz ist 'Können kommt von Wollen' und das Wichtigste ist, dass man für das, was man macht, wirklich brennt. Karriere und Unternehmertum erfordern Disziplin, Know-how und vor allem ganz viel Leidenschaft.“ Und diese Leidenschaft zeigt Ralf Dümmel auch in „Die Höhle der Löwen“.

Staffel 18 von „Die Höhle der Löwen“: Ralf Dümmel ist mit Herzblut Investor

Wohl kein Investor fiebert bei potenziellen Deals derart mit wie der 58-Jährige: Fast jedes Mal ballt er seine Hände gespannt zu Fäusten, während sich die Gründer darüber beraten, für welchen Investoren sie sich entscheiden. 2016 war Ralf Dümmel erstmals als Investor bei „Die Höhle der Löwen“ zu sehen.

„Mister Regal“, wie ihn seine Mitlöwen nennen, hat insgesamt so viele Deals abgeschlossen, wie kein anderer Löwe: In Staffel 7 hat Ralf Dümmel insgesamt neun Deals abgeschlossen. In Staffel 8 steigerte er sich sogar auf insgesamt zwölf Deals. In Staffel 11 von „Die Höhle der Löwen“ sicherte sich Ralf Dümmel zehn Deals. Mittlerweile sind es über 157 Deals, die er im Rahmen der Show abschloss.

Die Frage nach seinen erfolgreichsten Deals beantwortet der Investor nur ungern, denn er sei stolz auf alle Produkte seiner Gründer. In einem Interview mit VOX nannte er allerdings: RUWI Multiharke, Abfluss-Fee, waschies, Meine Becherküche, Scuddy, Pook, Spooning Cookie Dough, Bataillon Belette, Parodont, Rokitta´s Rostschreck, smartsleep, Fugentorpedo und My Beauty Light.

Auch in der Übertragung von Staffel 18 ist Ralf Dümmel wieder dabei zu sehen, wie er die Augen nach originellen, kreativen und einzigartigen Ideen offen hält. Sportsgeist hat er in der Vergangenheit übrigens auch schon bewiesen: 2015 war er Mitglied des Aufsichtsrats von VfB Lübeck.

Bleibt nur noch die Frage: Wie reich ist Dümmel denn eigentlich persönlich? Das ist für Außerstehende kaum zu überprüfen. Wir halten uns da raus. „Mann mit abgeschlossener Vermögensbildung“ trifft es vermutlich ganz gut.