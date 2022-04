"Die Höhle der Löwen" 2022: Jury-Mitglied Ralf Dümmel im Porträt

Ralf Dümmel sitzt als Investor in der "Die Höhle der Löwen"-Jury. Hier finden Sie ein Porträt des ehrgeizigen Multimillionärs. Was lässt sich zu seiner Firma und seinem Vermögen sagen?

Auch in Staffel 11 von " Die Höhle der Löwen" suchen die beliebten Löwen als Investoren wieder nach neuen Deals. Auch der Löwe mit den bisher meisten geangelten Deals, Ralf Dümmel, ist in diesem Jahr wieder mit dabei und sucht gemeinsam mit seinen Kollegen Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler - und auch einer neuen "Gast-Löwin" namens Sanra Röser - nach innovativen, neuen und kreativen Ideen.

Doch wer ist der Investor und langjährige TV-Löwe eigentlich? Hier in unserem Artikel stellen wir Ihnen nun den Löwen Ralf Dümmel im Porträt genauer vor.

Video: wetter.com

"Die Höhle der Löwen" 2021: Ralf Dümmel im Porträt - was hat es mit seiner Firma DS Produkte auf sich?

Ralf Dümmel wurde am 2. Dezember 1966 in Bad Segeberg geboren und begann seine Karriere im Jahr 1988 als Verkaufsassistent des DS-Gründers Dieter Schwarz (heute Boss von Lidl und Kaufland). Vorher hatte er eine Einzelhandelskaufmann-Ausbildung bei Möbel Kraft in seiner Heimatstadt absolviert. 1996 wurde er Teilhaber von DS, vier Jahre später dann geschäftsführender Gesellschafter. DS Produkte ist eine Handelsgesellschaft mit Sitz in Stapelfeld bei Hamburg und einem Logistik-Zentrum in Gallin (Mecklenburg-Vorpommern). Das Unternehmen beliefert unter anderem Einzelhändler und Discounter in Deutschland und Europa, es bestehen Tochtergesellschaften in Polen und in Hongkong. Während der Show bewirbt Ralf Dümmel das Unternehmen gerne, um einen Deal zu ergattern. Mittlerweile arbeiten mehr als 400 Menschen bei DS Produkte. Wie Vox berichtet, macht die Unternehmensgruppe einen Jahresumsatz von rund 260 Millionen Euro und hat mehr als 4000 Produkte im Angebot. 2021 übernahm laut Wirtschaftswoche die Social Chain AG das Unternehmen DS Holding zu 100 Prozent. Das ist insofern recht prickelnd, als ein gewisser Georg Kofler Aufsichtratsvorsitzender von Social Chain ist - Dümmels Anti-Löwe (oder jetzt eher Co-Löwe?) bei "Die Höhle der Löwen". Dümmel seinerseits ist in den Vorstand von Social Chain eingerückt. Experten vermuten deshalb eine zumindest hintergründige Beißhemmung der beiden Raubkatzen in den kommenden Staffeln.

Ralf Dümmel lebt mit seiner Freundin Anna Heesch in Hamburg. Er hat drei Kinder. In einem Interview mit Vox sagte der Löwe: "Mein Leitsatz ist 'Können kommt von Wollen' und das Wichtigste ist, dass man für das, was man macht, wirklich brennt. Karriere und Unternehmertum erfordern Disziplin, Knowhow und vor allem ganz viel Leidenschaft". Und diese Leidenschaft zeigt Ralf Dümmel auch in der Sendung.

"Die Höhle der Löwen" 2022: Ralf Dümmel ist mit Herzblut Investor - was weiß man über sein persönliches Vermögen?

Wohl kein Investor fiebert bei potentiellen Deals derart mit wie der 54-Jährige: Fast jedes Mal ballt er seine Hände gespannt zu Fäusten, während sich die Gründer beraten, für welchen Investoren sie sich entscheiden. 2016 war Ralf Dümmel erstmals als Investor bei "Die Höhle der Löwen" zu sehen. Seitdem investierte "Mister Regal", wie er von seinen Mit-Juroren genannt wird, insgesamt mehr als zehn Millionen Euro. In Staffel 7 hat Ralf Dümmel insgesamt neun Deals abgeschlossen. In Staffel 8 schloss Ralf Dümmel in der Sendung insgesamt zwölf Deals ab.

Der Deal mit den Gründern von bruXane, den der Investor gemeinsam mit Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl abschließen wollte, ist allerdings bei den Verhandlungen nach den Aufzeichnungen geplatzt. Die Frage nach seinen erfolgreichsten Deals beantwortet der Investor nur ungern, denn er sei stolz auf alle Produkte seiner Gründer. In einem Interview mit Vox nannte er allerdings: RUWI Multiharke, Abfluss-Fee, waschies, Meine Becherküche, Scuddy, Pook, Spooning Cookie Dough, Bataillon Belette, Parodont, Rokitta´s Rostschreck, smartsleep, Fugentorpedo und My Beauty Light.

Lesen Sie dazu auch

Auch in Staffel 11, die in diesem Jahr im deutschen Free-TV gezeigt wird, ist Ralf Dümmel wieder mit dabei und sucht nach originellen, kreativen und einzigartigen Ideen. Sportsgeist hat er übrigens auch schon bewiesen: 2015 war er Mitglied des Aufsichtsrats von VfB Lübeck.

Bleibt nur noch die Frage: Wie reich ist Dümmel denn eigentlich persönlich? Das ist für Außerstehende kaum zu überprüfen. Die Schätzungen unterschiedlichster Quellen schwanken zwischen 20 und 75 Millionen Euro, wobei vermutlich sein Verkauf von DS an Social Chain den Unterschied macht. Wir halten uns da raus. "Mann mit abgeschlossener Vermögensbildung" trifft es vermutlich ganz gut.