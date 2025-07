Ralph Siegel hat 36 Kilogramm in 3 Monaten abgenommen – wie hat der Hitkomponist das geschafft?

Ende 2024 besiegte Ralph Siegel zum vierten Mal den Krebs, ist frei von Metastasen, wie er Bild verriet. Nun feiert der Musikproduzent den nächsten gesundheitlichen Erfolg: Der 79-Jährige hat stark abgenommen – und sein Traumgewicht erreicht. Siegel hat in drei Monaten 36 Kilogramm verloren. Komplett ohne Hilfsmittel ist ihm das allerdings nicht gelungen. Er nutzte ein Medikament, das häufig als „Abnehmspritze“ bezeichnet und genutzt wird.

Ralph Siegel nimmt 36 Kilogramm durch Wegovy ab

Zu seinem Abnehmerfolg führte Siegel das Medikament Wegovy, welches zur Behandlung von Übergewicht und Adipositas entwickelt wurde. Es enthält den Wirkstoff Semaglutid, der laut der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA für ein Sättigungsgefühl sorgen kann. Der Hintergrund: Die Verweildauer der Nahrung im Verdauungstrakt wird erhöht. Wie gut Wegovy als Begleitmedikament beim Abnehmen helfen kann, zeigt nun die Entwicklung bei Siegel.

„Ich habe mit der Abnehmspritze sehr gute Erfahrungen gemacht. Von 134 Kilo bin ich auf 98 Kilo runter. Allein mit Ernährungsumstellung hätte ich das nicht geschafft. Ich fühle mich wieder richtig wohl in meiner Haut“, sagte der Hitkomponist der Bild. Dabei half ihm seine Ehefrau Laura, die ihm jeden Sonntag eine Wegovy-Spritze in den Bauch setzte. Siegel nahm bereits „nach ein paar Tagen“ acht Kilogramm ab. „Und immer, wenn ich wieder auf die Waage ging, zeigte sie weniger Gewicht an. Da kommt natürlich Freude auf“, blickte er freudig zurück.

Abnehmen: Ralph Siegel passte seinen Speiseplan an

Zusätzlich zur Abnehmspritze verfolgte Siegel einen strengen Speiseplan. Er halbierte seine Essensrationen und reduzierte Fett und Kohlenhydrate. Laut dem Bild-Bericht aß er viel Fisch und Hühnchen. Abends gönnte er sich wie gewohnt ein Guinness oder einen Wein, allerdings auch hier in Maßen.

Mittlerweile hat Siegel Wegovy abgesetzt. Mit der Absetzung des Medikaments beginnt eine kritische Phase, da der Jojo-Effekt zuschlagen kann. „Wir haben sehr gute Daten, dass, wenn man aufhört, diese Medikamente zu spritzen, dann innerhalb von ein bis anderthalb Jahren das Ausgangsgewicht wieder erreicht wird“, erklärte Stephan Martin, Chefarzt Diabetologie und Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums beim Verbund katholischer Kliniken Düsseldorf, dem Deutschlandfunk.

Um das zu verhindern, führt Siegel seinen Ernährungsplan fort. Es ist ihm dabei wichtig, weiter in seine favorisierten Klamotten zu passen. „Ich habe Anzüge in vier Größen: schlank, normal, dick und unmöglich. Gerade bin ich wieder bei schlank. Dass ich da noch mal hinkomme, hätte ich nie gedacht“, sagte er der Bild. Für Siegel bringt die körperliche Veränderung ein ideales Timing mit: „Ich möchte bei der nächsten Premiere meines Musicals ‚Zeppelin‘ in Füssen im Oktober eine gute Figur abgeben. Beim letzten Mal ging es mir gesundheitlich nicht gut, sodass ich einen Rollstuhl nutzen musste.“

Kurz zuvor steht ein runder Geburtstag an, am 30. September 2025 wird Siegel 80. Eine große Party ist bislang nicht geplant. „Ich habe alle meine runden Geburtstage groß gefeiert und dafür richtig Geld ausgegeben. Aber solche Partys kosten heute das Doppelte. Und ich investiere mein Geld lieber in meine Musical-Produktionen“, erzählte er Bild.

Die Musical-Produktion ist derzeit Siegels großes Projekt. Der Musiker, Komponist und Produzent blickt auf eine lange Karriere zurück. Er gilt als eine der prägendsten Persönlichkeiten des Eurovision Song Contest (ESC), nahm insgesamt an 25 ESC-Shows teil. Siegel ist Eigentümer der Chips Records, der Jupiter Records und der Siegel-Musikverlage. Die GEMA listet mehr als 2000 Songs mit seiner Beteiligung.

