Großes Rammstein-Konzert zu Silvester in München abgesagt

Eigentlich hatte die Band Rammstein ein gigantisches Konzert zu Silvester 2022 in München geplant. Das sollte auf der Theresienwiese stattfinden. Doch nun wurde es abgesagt.

Mit Rammstein, einem großen Feuerwerk und über 100.000 Menschen in das neue Jahr starten? Das hätte für viele Menschen an Silvester 2022 zur Realität werden können. Nach Informationen der Bild war ein Silvesterkonzert mit der deutschen Band in Planung. Laut dem Bericht sollte der geplante Austragungsort nämlich das Areal sein, in dem bald das Oktoberfest nach zwei Jahren Corona-Pause sein Combeback feiern wird. Doch jetzt heißt es aus dem Rathaus, die Hürden seien dem Veranstalter zu hoch gewesen.

Silvesterkonzert von Rammstein war auf Theresienwiese geplant

Der Veranstalter Klaus Leutgeb zog am Dienstag seine Pläne für den Auftritt von Rammstein zurück. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, soll es am Vormittag eine Videokonferenz mit den Genehmigungsbehörden gegeben haben. Noch knapp eine Woche zuvor hatte der Stadtrat beschlossen, dem Veranstalter die Theresienwiese für das Konzert zu vermieten.

Kreisverwaltungsreferat und Polizei hatten schon im Vorfeld erklärt, das die Zeit bis Silvester für die Organisation wohl zu knapp wäre. Außerdem soll Leutgebs Sicherheitskonzept für die aktuellen Konzerte auf dem Messegelände in Riem für nicht befriedigend.

Am 31. Dezember sollte das Konzert der Superlative auf der Theresienwiese steigen. Bis zu 145.000 Zuschauer sollten teilnehmen können. Es hätte sich um die größte Silvester-Party des Jahres in Deutschland handeln können – und vor allem um die lauteste und actiongeladenste. Die Ausmaße wären gigantisch gewesen: Tribünen, Bühne und Beschallungsanlagen sollten auf einer Fläche von rund 150.000 Quadratmetern aufgebaut werden. Das entspricht einem Drittel des Areals der Wiesn. Die Konzertagentur Leutgeb plante etwa 14 Tage für den Aufbau, der parallel zur Winter-Tollwood stattfinden soll.

Video: dpa

Silvesterkonzert 2022: Tickets von Rammstein sind begehrt

Plan B soll Nordrhein-Westfalen sein. Viele Optionen dürften aber nicht zur Verfügung stehen. Wegen der hohen Besucheranzahl, die erreicht werden soll, blieb dem Veranstalter fast nur noch die Theresienwiese als Austragungsort. Das Olympiastadion in Berlin weist ein geringeres Fassungsvermögen auf, die Messe Riem ist am Neujahrsabend bereits gebucht und daher keine Option.